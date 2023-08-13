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智慧鐵人競賽邀高中生設計「長者運動場」　35隊伍角逐桂冠

▲智慧鐵人競賽複賽主軸任務為「長者的運動場」，台中市立文華高中隊伍，針對獨居的老夫妻設計雙人合作的互動遊戲。（圖／教育部提供）
▲智慧鐵人競賽複賽主軸任務為「長者的運動場」，台中市立文華高中隊伍，針對獨居的老夫妻設計雙人合作的互動遊戲。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為培養高中職學生智慧、體力、創意三合一的能力，教育部青年發展署辦理第20屆智慧鐵人創意競賽，計有來自全國各地370隻隊伍參賽，經兩梯次複賽共決選出24隻隊伍晉級，將於8月18至21日在世新大學進行決賽，與來自越南、韓國、日本、奧地利等10國的11隻隊伍共同競逐本屆智慧鐵人榮譽桂冠。

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教育部表示，智慧鐵人創意競賽晉級決賽名單已於日前公布。本次複賽的主軸任務「長者的運動場」，參賽者必須設計一個會讓高齡長者感動的安全遊戲場，任務的核心在於運動場和運動器材設計的創意、功能性是否符合高齡長者需求，並且讓高齡長者遊玩或做運動時能夠傳遞出感動與溫暖，藉著主軸任務的設計，引導參賽的小鐵人們重視高齡社會、青銀共居的時代議題。

來自台中市立文華高中的隊伍《豆漿油條pro max》，針對獨居的老夫老妻設計可以雙人合作的互動遊戲，藉著一同回顧從年輕到老年的相片，勾起過往種種回憶，想法創新有趣。

另一競賽隊伍《北港高中巨棒外交使節團》的設計則是著重陪伴，使用AI科技機器人陪伴高齡長者，但在故事的最後，機器人脫下面罩，卻發現其實是高齡長者的親人扮演，傳達出比起AI機器人，真人的陪伴還是最溫暖、溫馨。

教育部指出，今年的複賽闖關共有3個關卡加上2階段密室逃脫，合計需要約5小時完成。每個關卡都設計精良，範圍除學科內的數學、生物、地理、歷史、英文等，還有學科外的民俗文化、邏輯推理、美食常識等諸多領域，參賽隊伍在24小時內要經歷主軸、闖關的複合考驗，不只檢驗參賽者的知識整合及多元學習能力，更是完美體現了競賽中的「創意」與「鐵人」特質。

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