台灣小將顏紹同奪2023寶可夢卡牌世界冠軍 領獎畫面曝：全場哭了
一年一度的「寶可夢世界錦標賽 2023」今年在日本橫濱舉辦，卡牌遊戲兒童組（Junior組）決賽成績已出爐，台灣11歲小將「顏紹同」擠進決賽，今（13）以直落二的成績擊敗來自巴西的選手，不僅成功拿下世界冠軍，也成為第一位獲得「寶可夢卡牌」世界冠軍的台灣選手。
記者徐銘穗/綜合報導
顏紹同成為台灣首位拿到寶可夢卡牌世界冠軍選手，也是繼2019年當年10歲男孩吳比奪下「電玩遊戲」兒童組冠軍後，再次有台灣選手在「寶可夢世界錦標賽」奪冠。
遊戲實況主「瘋狂老爹」分享顏紹同上台領獎畫面，寫道「恭喜！台灣第一座寶可夢卡牌世界冠軍，全場直接哭一片。」決賽前，瘋狂老爹為替顏紹同集氣，祭出100片雞排；YouTuber志祺七七也喊「我加碼100杯再睡」。如今顏紹同替台灣抱回寶可夢卡牌世界冠軍，讓網友都沸騰了。
「寶可夢世界錦標賽」今年在日本橫濱舉辦，賽期為8月11日至13日，賽事一共有4大項目，包括電玩遊戲、卡片遊戲、寶可夢Go、寶可夢大集結。每個項目還會依據參賽者年齡分組，包括兒童組、青少年組以及成人組。
值得注意的是，來自台灣的11歲顏紹同成功擠進卡牌遊戲兒童組決賽，最終以「放逐系統+蓋歐卡」直落二優秀的成績，擊敗巴西選手的「阿爾宙斯+鋁鋼龍」牌組，成功將世界冠軍收入囊中。