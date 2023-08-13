MLB／鄧愷威狀況差4局失6分 投出5次三振、防禦率升至4.64
美國職棒小聯盟（MiLB）舊金山巨人3A的台灣旅美投手鄧愷威，美國時間12日先發出戰奧克蘭運動家3A，本場比賽主投4局就失掉6分，狀況不理想，終場巨人以8:10輸球，中斷二連勝。
實習記者徐增峰/綜合報導
巨人在首局就透過安打串連及Joey Bart、Johan Camargo的兩分砲，先拿下5分的保險，不過鄧愷威在一開始表現不穩，1局下就被打3支安打及丟出1次觸身球失掉2分，縱使2局上巨人Jakson Reetz第7轟領銜，加上Tyler Fitzgerald、Casey Schmitt兩支二壘安打再攻下2分，但鄧愷威依舊沒回穩，遭連續安打及觸身球誤事，得到的2分又付諸流水。
來到第3局，情況依舊沒有好轉，面對OPS破8的打者Greg Deichmann投出內角的變速球被擊出右外野陽春砲，是本季的第5轟，之後又連續被擊出2支安打，3局結束巨人僅剩1分超前。4局下半才總算回穩，送出3上3下結束今天的工作。
比賽來到後半段，運動家火力復甦，6局下擊出4支安打包含Kevin Smith的逆轉兩分砲，讓運動家取得領先地位，8局又因巨人游擊手失誤再得一分，即使巨人9局上再得1分仍舊無濟於事，終場巨人以8:10兩分差輸球，中斷二連勝。
鄧愷威本場主投4局，被擊出9支安打失掉6分，送出5次三振，防禦率稍漲來到4.64。