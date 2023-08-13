MLB／Randy Arozarena敲出再見安打 光芒6:5氣走守護者
美國職棒大聯盟（MLB）帕坦灣光芒今（13）日迎戰克里夫蘭守護者，整場都處於落後的光芒，進入第9局時還處於3:5的落後，不過光芒將攻勢串連起來，最後靠著外野手Randy Arozarena敲出一記再見安打，以6:5氣走守護者。
實習記者張維亨/綜合報導
本場比賽由守護者隊先馳得點，第3局上半靠著守護者隊Brayan Rocchio打出一發高飛犧打讓先前敲安的Steven Kwan回來得分，不過4局下半光芒隊Luke Raley馬上還以顏色轟出一支中外野的陽春全壘打，將比數扳回1:1平手。
接下來守護者隊一直維持領先，以5:3的優勢進入第9局，守護者派出終結者Emmanuel Clase關門，不過光芒隊趁著Emmanuel遭遇亂流的情況下，將打勢串連，接連追回2分，5:5平手，最後光芒本場英雄Randy Arozarena敲出中外野平飛安打，守護者隊兩名外野手撲接也沒接到，最終光芒隊就以6:5擊敗守護者。
光芒隊本賽季已經拿下了6場的再見勝利，而Randy Arozarena就佔下一半的功勞，目前光芒隊戰績71勝48敗暫居外卡龍頭，守護者隊56勝62敗暫居外卡第8。