北市教育基金見底柯文哲稱降低水位　議員不買單：應用教育用途

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柯文哲則將基金比喻是水池，稱教育基金降低是「水位下降」，郝龍斌留了113.6億給他，但活期存款又沒有利息可以賺，放在那裡放一大堆錢，所以當時認為應該讓操作更緊密，「我的時代的支出比郝龍斌時代還要多，一生一平板、智慧校園、校園都光纖網路，教室free wifi，再加3個internet port，再加85吋觸控螢幕，國小三年級以上都有Ipad，我們其實花了很多錢去建構校園系統。
國民黨議員游淑慧表示，臺北市地方教育發展基金是民國91年的時候成立的，目的是為了台北市國中小的教育環境發展，其中95%每一年都是由台北市的市庫撥到教育基金專款專用，所以這是特種基金，專門只能用在國中小的教育發展，每一年5、600億，過去都有剩餘。
游淑慧說，所以在柯任內，也不知道每年5、600億進去為何還花不夠？最後不但沒有剩，甚至加碼再花下去，留給蔣萬安的剩下十幾億，過去確實有挪用去還債的情形，但是在台北市議會的質疑之下有還回來，「我覺得是時候要好好檢討一下，過去有哪一些是花太多，或者是不該花的地方，最好還是回歸教育使用。」
民進黨議員何孟樺說，北市百億賸餘的教育發展基金，在柯文哲任內縮水到剩12億，竟然還敢厚臉皮把財政紀律端出來講，但若教育業務發生臨時用途，或各個學校發生災損等緊急用途，基金水位過低恐讓市府手足無措、不及支應。
何孟樺批評，在2022年台北市長選戰前，柯文哲曾還端出加碼私幼補助的政策，但卻被抓包完全沒有預算規劃，只是為了幫自己在選前湊政績，責任則推給接任者。從種種事證來看，柯文哲在城市治理上缺乏前瞻觀念、毫無遠見，台北市長都做不好了，又怎能勝任總統大位呢？