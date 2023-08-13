《鬥陣特攻2》登Steam秒變負評王！超越《三國殺》成評價最低遊戲

《鬥陣特攻2》（Overwatch2）在8月11日成為首款登上Steam平台的暴雪遊戲，不過隨著第一代作品至今累積許多遊戲內外的爭議，讓《鬥陣特攻2》一上線就獲得壓倒性的負評，目前玩家好評僅有10％左右，一舉超過《三國殺》（Ｗar of the Three Kingdoms），成為Steam負評遊戲排行榜「Hall of Shame」榜首。
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根據「Hall of Shame」最新數據，《鬥陣特攻2》好評率只有10%，低了《三國殺》2個百分點，而透過玩家回饋和分析大概可以得知《鬥陣特攻2》為何如此受到批評，包括新一代從去年推出後，語音系統不對凸槌、線上對戰從6v6變成5v5、商城售價太高、PvE 獨立劇情模式取消等，直接導致玩家在《鬥陣特攻2》推上Steam後，瘋狂宣洩不滿情緒。
更值得注意的是，2021年在Steam推出的《三國殺》已經佔據負評榜一大段時間，每當有新款遊戲即將威脅負評王位時，眾多黑粉就會齊力幫《三國殺》繼續「刷負評」，其中又以中國大陸玩家最多，想不到此次《鬥陣特攻2》集結的是全球玩家的怒火，目前在「Hall of Shame」上可說已經被海放，甚至有玩家揚言「不給《鬥陣特攻2》打差評，我就給三國殺刷好評」。
不過，雖然《鬥陣特攻2》登頂「Hall of Shame」，但實際在「Hall of Shame」的遊戲大多較為冷門，《鬥陣特攻2》主要是登上Steam，並首次開放讓外界有評論的空間，實際上，還是有不少玩家進入遊戲唱暢玩，據 Steam Charts 紀錄，Steam的《鬥陣特攻 2》在24小時仍有超過7萬名玩家同時遊玩的高峰值，此外，《鬥陣特攻2》「智械入侵」組合包，目前也已新台幣469元在Steam熱售中。