再呼籲黨員勿支持郭台銘獨立參選 曾銘宗：地方從政同志也不支持
鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選風聲不斷，除日前分別在屏東、苗栗舉行「主流民意大聯盟」，多名藍營地方人士到場力挺外，郭更擬將前往金門出席八二三炮戰紀念日活動。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（13）日受訪呼籲黨員，不要支持郭獨立參選，地方從政同志基本上也都不支持。
記者翁子竣／台北報導
外傳國民黨要求地方派系設斷點，壓縮郭台銘參選路？曾銘宗指出，基本上國民黨沒有特別要設斷點，他要呼籲所有黨員，包括地方議長、從政同仁，一起來支持國民黨候選人侯友宜，堅持到底結合各路力量，一定可以打贏2024大選及立法院過半。
曾銘宗也呼籲所有從政黨內同志，「不要支持郭台銘獨立參選」，幾位議長也提到現因郭還沒要獨自參選，他們也參與郭的活動；但地方從政同志，基本上都不支持獨立參選，再呼籲所有參選立委候選人，還有所有每位同志一起來支持國民黨總統參選人侯友宜，贏得2024大選讓國民黨重返執政。
此外，曾銘宗也提到，前國大代表陳金讓組織前國大代表挺侯後援會，會在8月25日於天成飯店舉行便當會，屆時將有超過150人參加，會是一個全力挺侯友宜參與2024大選，大家全力協助重返執政。