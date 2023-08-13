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侵占7990元洗衣機！前金防部少將林帝志遭判刑12年

▲前陸軍金防部少將參謀長林帝志涉嫌侵占價值7990元的公發洗衣機，遭判刑12年。（示意圖／翻攝pixabay）
▲前陸軍金防部少將參謀長林帝志涉嫌侵占價值7990元的公發洗衣機，遭判刑12年。（示意圖／翻攝pixabay）

中央社

（中央社記者林巧璉金門13日電）前陸軍金防部少將參謀長林帝志涉嫌侵占價值7990元的公發洗衣機，寄回台灣家中使用；金門地院考量林帝志犯後無悔意等情狀，依侵占公用財物罪判刑12年，褫奪公權3年。可上訴。

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金門地方法院判決書指出，林帝志於民國106年7月至108年10月間，擔任陸軍金門防衛指揮部少將參謀長。106年12月間，林帝志知悉金防部後勤處將為官兵採購洗衣機，提議為時任金防部副參謀長鄭有為添購新台幣7990元的洗衣機。

林帝志指示將洗衣機先放在參謀長辦公室，待鄭有為從台灣返回金門後，再交給鄭有為使用。林帝志另要求駕駛兵詢問鄭有為是否欲使用新洗衣機，鄭表示暫無更換洗衣機意願。

林帝志隨即指示駕駛兵將洗衣機暫置參謀長辦公室庫房，進而要求不知情的蘇姓、呂姓駕駛兵，將未開包裝洗衣機，以戰督車載到某物流公司的金門營業所，託運寄送至台南市住處由妻子收下。

林帝志得知侵占消息在金防部傳開後，於107年6月7日拿出8000元，指示蘇呂2人至市區採購相同型號洗衣機運回營區庫房，更交代別被部隊發現。

林帝志事後發現侵占洗衣機遭偵辦，又把洗衣機自台灣運回金門，私下運至不知情的金門陳姓友人處所，請託陳姓友人出具「洗衣機存放證明書」，註明洗衣機為「1年多前」交予陳姓友人使用，試圖掩飾犯行。

承審合議庭認為，被告侵占的洗衣機價格僅7990元，依據貪污治罪條例，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，可減輕其刑，但被告無悔意、欲掩飾犯罪事實，還協請他人圓謊。

合議庭考量被告案發時身為金防部少將參謀長，本應忠於國家與軍職，為監督、照顧金防部所屬部隊而奉獻，竟藉職務之便圖私人不法利益，依貪污治罪條例的侵占公用財物罪判處有期徒刑12年，褫奪公權3年，可上訴。（編輯：蕭博文）1120813

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