侵占7990元洗衣機！前金防部少將林帝志遭判刑12年

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林帝志指示將洗衣機先放在參謀長辦公室，待鄭有為從台灣返回金門後，再交給鄭有為使用。林帝志另要求駕駛兵詢問鄭有為是否欲使用新洗衣機，鄭表示暫無更換洗衣機意願。
林帝志隨即指示駕駛兵將洗衣機暫置參謀長辦公室庫房，進而要求不知情的蘇姓、呂姓駕駛兵，將未開包裝洗衣機，以戰督車載到某物流公司的金門營業所，託運寄送至台南市住處由妻子收下。
林帝志得知侵占消息在金防部傳開後，於107年6月7日拿出8000元，指示蘇呂2人至市區採購相同型號洗衣機運回營區庫房，更交代別被部隊發現。
林帝志事後發現侵占洗衣機遭偵辦，又把洗衣機自台灣運回金門，私下運至不知情的金門陳姓友人處所，請託陳姓友人出具「洗衣機存放證明書」，註明洗衣機為「1年多前」交予陳姓友人使用，試圖掩飾犯行。
承審合議庭認為，被告侵占的洗衣機價格僅7990元，依據貪污治罪條例，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，可減輕其刑，但被告無悔意、欲掩飾犯罪事實，還協請他人圓謊。
合議庭考量被告案發時身為金防部少將參謀長，本應忠於國家與軍職，為監督、照顧金防部所屬部隊而奉獻，竟藉職務之便圖私人不法利益，依貪污治罪條例的侵占公用財物罪判處有期徒刑12年，褫奪公權3年，可上訴。（編輯：蕭博文）1120813