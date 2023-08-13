為選情是否與郭台銘協調？朱立倫：會團結所有朋友化解爭議
鴻海集團創辦人郭台銘近日勤走基層下鄉互動，也拉攏不少地方派系支持，外界解讀這是他醞釀獨立參選動作。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日被問到是否會持續與郭溝通協調？朱立倫表示，經過這段時間努力，國民黨越來越團結、越來越有信心，會團結所有的朋友，化解一切爭議，團結勝選。
記者李春台／桃園報導
郭台銘自美返台後，9日先是到屏東辦首場大型造勢，喊話要組「主流民意大聯盟」，國民黨的屏東議長周典論，還有藍營議員同台力挺;接著隔天10日現身台南和在地企業座談，原本的「慈善發展會議」變成了台南百工百業成立大會，前台東縣長鄺麗貞也出席;當晚轉往苗栗舉辦「主流民意大聯盟」第2場造勢晚會，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌均站台支持，徐甚至連喊2次「下架國民黨」，引國民黨考紀會關切。
朱立倫今日下午出席桃園市燃燒音樂節活動前受訪，被問到是否會和郭台銘溝通協調，朱表示，經過這一段時間的努力，國民黨全黨越來越團結，不管今天在桃園、在台中、在台南或是在高雄，所有的同志都非常地團結，非常地努力，而且立委候選人跟總統候選人侯友宜結合在一起，只會讓團隊大家越來越有信心，越來越強，「我們就是團結所有的朋友，結合所有的朋友，化解一切的爭議，最後大家一起團結勝選。」