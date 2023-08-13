田馥甄唱到一半！跟「前男友」許光漢道歉：沒經大腦說了不該說的
田馥甄的「一一巡迴演唱會」台北最終場於今（13）日晚在台北小巨蛋迎來壓軸場，田馥甄突然在台上向「前男友」許光漢道歉，直呼：「我為什麼要用自己的價值觀套用在別人身上」以及「我不經大腦說了不該說的話」。
記者吳雨婕/台北報導
田馥甄前一晚邀來「前男友」許光漢擔任嘉賓，兩人在台上牽手合唱〈一日〉，俊男美女組合十分養眼，田馥甄也稱讚許光漢歌喉很棒，「我讓一個不唱現場的人，開金口在演唱會上唱歌！」期間還提及，許光漢歌聲極佳，還出過專輯，可惜沒開過專場演唱會。
針對昨晚的這段話，田馥甄在唱完〈終身大事〉後突然鄭重道歉，「所有的情緒都很自然，昨天的嘉賓是好光漢，我就說了句『啊，沒開過專場好可惜』，我後來想想，幹嘛用自己的價值觀套用在別人身上，我們自己在工作上有很多選擇，大家都關心我們，常常七嘴八舌地說，為什麼不做這個、不做那個，『好可惜』什麼的，我不經大腦說了不該說的話，貪、嗔、痴，阿彌陀佛！」
田馥甄心有戚戚焉地說，不只有說出去的話要注意，在網路上打出來的話、每個留言也是，「要理解黑暗，但也要心存光明。」此外，由於許光漢曾演出田馥甄的歌曲〈懸日〉MV，在MV裡，兩人飾演一對大學畢業後戀情無疾而終的舊愛，因此田馥甄以「前男友」稱呼許光漢。