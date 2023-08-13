影音／啦啦隊「浮誇系女神」謝凱蒂哭了！福來喜離台前舉動超暖

田馥甄唱到一半！跟「前男友」許光漢道歉：沒經大腦說了不該說的

▲田馥甄（左）向「前男友」許光漢道歉，提到在昨天的演唱會上，沒經大腦說了不該說的話。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄（左）向「前男友」許光漢道歉，提到在昨天的演唱會上，沒經大腦說了不該說的話。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

田馥甄的「一一巡迴演唱會」台北最終場於今（13）日晚在台北小巨蛋迎來壓軸場，田馥甄突然在台上向「前男友」許光漢道歉，直呼：「我為什麼要用自己的價值觀套用在別人身上」以及「我不經大腦說了不該說的話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
田馥甄前一晚邀來「前男友」許光漢擔任嘉賓，兩人在台上牽手合唱〈一日〉，俊男美女組合十分養眼，田馥甄也稱讚許光漢歌喉很棒，「我讓一個不唱現場的人，開金口在演唱會上唱歌！」期間還提及，許光漢歌聲極佳，還出過專輯，可惜沒開過專場演唱會。

▲許光漢擔任田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場4場演唱會嘉賓。（圖／何樂音樂提供）
▲許光漢（右）擔任田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場4場演唱會嘉賓。（圖／何樂音樂提供）
針對昨晚的這段話，田馥甄在唱完〈終身大事〉後突然鄭重道歉，「所有的情緒都很自然，昨天的嘉賓是好光漢，我就說了句『啊，沒開過專場好可惜』，我後來想想，幹嘛用自己的價值觀套用在別人身上，我們自己在工作上有很多選擇，大家都關心我們，常常七嘴八舌地說，為什麼不做這個、不做那個，『好可惜』什麼的，我不經大腦說了不該說的話，貪、嗔、痴，阿彌陀佛！」

田馥甄心有戚戚焉地說，不只有說出去的話要注意，在網路上打出來的話、每個留言也是，「要理解黑暗，但也要心存光明。」此外，由於許光漢曾演出田馥甄的歌曲〈懸日〉MV，在MV裡，兩人飾演一對大學畢業後戀情無疾而終的舊愛，因此田馥甄以「前男友」稱呼許光漢。

▲田馥甄依舊沒有演唱〈小幸運〉。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄演唱完〈終身大事〉，突然向許光漢道歉。（圖／何樂音樂提供）

S.H.E剛合體！田馥甄「前男友」許光漢抽空力挺　牽手放閃太甜了

田馥甄突失控淚崩！喊「看到人情冷暖」　背後原因曝光

獨／S.H.E合體！Selina挺8個月孕肚也要來　預產期曝光

影音／S.H.E合體唱《美麗新世界》！3人哭成一團：連子宮頸都期盼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀