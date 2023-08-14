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桌球／退役國手最大全國賽事　創辦人王文欽博士一眼看穿選手異常

▲1996年奧連國手陳秋丹，連兩天在雙打賽、團體賽拿下冠軍。大會提供
▲1996年奧連國手陳秋丹，連兩天在雙打賽、團體賽拿下冠軍。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

「2023第五屆TOTAL SWISS長青桌球錦標賽」成為國內長青桌球指標賽事，包含多名奧運國手參戰。此賽事由八馬國際事業有限公司主辦，開幕典禮中，董事長王文欽博士強調了TOTAL SWISS公司的宗旨，旨在推廣健康，透過體育活動的舉辦同時協助參賽者補充營養。

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本屆TOTAL SWISS長青賽共有193隊592位高手參賽。開幕式特邀了西湖國小的大鼓表演，並邀請了年輕的桌球選手呂姍穎、劉羽英、許宸逢以及前奧運國手陳秋丹、崔秀里，以及前瑞典國家隊教練王清共同進行了開球儀式。

王文欽董事長回顧自己的過去，表示自己熱愛桌球，然而因母親希望其專心讀書，未能成為選手，但他將桌球視為嗜好與休閒，並在事業有成後，致力於關懷和支持台灣桌球選手，包括退役的前國手以及年輕的少年國手，使他們得到良好的健康和訓練。

▲八馬國際董事長王文欽成為長青桌球賽重要推手。大會提供
▲八馬國際董事長王文欽成為長青桌球賽重要推手。大會提供
他在致詞中表示，TOTAL SWISS長青桌球錦標賽今年已是第五屆，並期望此賽事能夠持續下去，讓更多人有機會透過桌球互相交流。

王博士強調「運動有益健康，但不是每一個運動的人都健康」，他指出健康包括均衡的營養、適當的運動和愉快的心情，而營養均衡並不容易，不僅要吃飽，還需要攝取足夠的維生素和礦物質。為此，他特別強調在比賽場地提供了含有完全維生素、礦物質的飲料，讓選手能夠隨時補充。

王文欽表示，此次賽事的主要目的是聚集熱愛桌球的朋友，他感到非常高興看到許多打了三十年、四十年甚至五十年的國手和愛好者前來參加，並期望明年能夠有更多人參與，同時也希望大家能夠保持健康。

典禮結束後，王文欽表示舉辦TOTAL SWISS長青桌球賽的主要原因是一些八馬國際的會員是已退役的老國手，他們希望透過這樣的賽事來讓大家重新聯繫情感，並且培養下一代的選手。

值得一提的是，八馬國際之前也贊助了空手道隊和跆拳道隊，一開始是為了解決選手們的生活問題，尤其是部分原住民選手家庭經濟條件較差，所以提供援助。之後逐漸擴大到協助訓練，並成為全隊的長期贊助商，讓選手不再需要打工，並有機會參加世界各地的積分賽。王文欽強調企業在達到一定程度後有社會責任，他引用自己在歐洲的經歷，提到在台體大跆拳道、國體大桌球隊等領域，不僅是提供贊助，還引進運動科學研究，以回饋社會。

另外，王文欽不僅贊助賽事，也別具慧眼，他一眼就能看出選手生理上的問題，包括體力下滑、姿勢變形或身體異常，「從很多細節能觀察，有選手每年的每況愈下，可能是肝出了問題，我也會去提點他。」

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