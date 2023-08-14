桌球／退役奧運國手組成復仇者聯盟　陳秋丹、崔秀里領軍奪冠

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競爭最為激烈的是「長青組團體賽」。主辦單位在TOTAL SWISS紅隊連奪第一、二、三屆後，去年首度把冠獎金提高到20萬元後，竟大意敗給前緬甸國手「葉師父」葉旗山領軍的得和集團。
今年TOTAL SWISS紅隊秣馬厲兵，陣中除擁有96亞特蘭大奧運國手陳秋丹、2000雪梨奧運女雙搭檔崔秀里、游鳳芸，還有前中國國手王清、加山兵伍，這批選手一路過關斬將，輕取「快樂小週末」隊，再勝「雅樂桌球隊」，決賽遭遇去年冠軍得和集團。
TOTAL SWISS紅隊派出96年奧運國手陳秋丹，在女子單打以3：0力克前一銀好手鄭秀雲，贏得第一點。得和集團的前國手楊順祥／歐馬組合，在男雙以3：2（7比11、8比11、11比9、11比9、11比5）逆轉擊敗魏君達／鄭光益，兩隊各勝一點戰成平手。
女子雙打方面，雪梨奧運女雙組合崔秀里、游鳳芸再度合拍，對抗前國手林麗如／林淑惠組合。兩隊在第一局打得難分高下，崔秀里／游鳳芸辛苦的以16比14拿下第一局後，接下來兩局再以11比7、11比9過關，直落三為TOTAL SWISS紅隊取得第二點的勝利。
接下來上場的是兩場男子單打，TOTAL SWISS紅隊派出松山家商教練加山兵伍、現任瑞典青少年國家隊教練王清，分別出戰得和集團的前台灣國手張雁書、多屆台灣長青桌球錦標賽冠軍的前緬甸國手葉旗山。
王清曾待過河北、江蘇省隊，加山兵伍（原名華兵）則是遼寧省隊出身，兩人約同時進入中國國家隊，兩人退役後分別到瑞典、日本教球，後來也入籍移民兩國。王清曾在20年前來台在左營國訓中心，協助國家隊的訓練，當時培訓的國手中，就有今天對陣的張雁書。
結果張雁書在昨天的雙打冠軍賽，不敵當年的老師王清。單打再和加山兵伍對決，還是以1：3（7比11、12比10、8比11、6比11）敗陣，TOTAL SWISS紅隊因此拿下第三點，贏得第五屆長青組團體賽冠軍和20萬元獎金。
長青組團體賽：
第一名：TOTAL SWISS（紅）
崔秀里、陳秋丹、游鳳芸、蔡淇瑋、王清、加山兵伍、洪志明、魏君達、鄭光益
第二名：得和集團
葉旗山、歐馬、張雁書、楊順祥、張世錡、林麗如、林淑惠、趙素卿、鄭秀雲
第三名：雅樂桌球隊
張旭利、鍾國基、陳源順、彭茂林、盧盈志、張岳桐、張寶月、藍雪菁、萬庭瑋
第四名：TOTAL SWISS（藍）
張秀娟、周如萍、蔡小燕、許瓊月、馮聖欽、洪光燦、郭明珍、林慶宏、諶伯維
樂齡團體組：
第一名：得和集團
黃榮欽、陳煌兒、胡晶光、羅志成、吳偉綸、吳隆誠、蘇智修、彭建中
第二名：TOTAL SWISS
陳聰明、王允義、江建國、林世欽、謝瑄容、徐睿鈴、陳文堅、盧秋如
第三名：仁淵桌球隊
曾欽亮、陳士群、黃永睦、楊明士、姚雲春、王聯華、楊瑞和、王仁章
第四名：東邪西毒A
江富志、鄧賢銓、吳清松、黃聖崴、羅世欣、曾明德