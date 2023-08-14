人行道驚見「透明變電箱」！網友瘋猜真實用途 台電回應了
怎麼會有「能透視的變電箱」？近日桃園市中壢區延平路一處人行道上出現一個「透明變電箱」，一看過去可以透過變電箱看到人行道，沒想到走近一看才發現是變電箱上妝了一面鏡子，前方還有放置三顆不同大小的石頭，超詭異的造型引起網路熱議。對此，台電也回應原委，並透露進行勸導之後「已經當場拆除」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「這個變電箱是透明的欸？大家有看過嗎？」只見貼出的照片，一個變電箱左邊雖然有綠色的機身露出，但是看過去的正面視角卻能「看穿人行道」，而且變電箱也有綁紅色的紅帶、前面還堆疊不同大小的石頭，造型十分詭異，也好奇設計有什麼用途。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「藝術裝置而已吧」、「是擋煞的嗎？畢竟又放三顆石頭還蠻怪的」、「是不是在擋煞啊，那裡發生過車禍之類的」、「看到石頭第一時間覺得是擋煞」、「檳榔攤怕車子碰撞而已吧，旁邊有一間檳榔攤」、「擋煞鎮邪、推測該處可能發生過車禍！」
然而台電公司接獲通報後現場勘查，原來是因為檳榔攤「為避免購買檳榔臨停車輛碰撞，於變壓器裝置鏡子提醒，經勸導後用戶已當場拆除」，台電公司桃園區表示，台電變壓器外觀，標準規範有墨綠色及灰色2種，另外配合地方特色塗裝需求，會由用戶向台電申請後得以自費彩繪，此案應屬此狀況，該區處將持續加強線路設備巡檢，以免民眾擅自加裝不當裝置影響供電安全。