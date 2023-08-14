12星座一周運勢／牡羊、處女迎接新開始　雙子、雙魚慎防黑運小人

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本周運勢重點，新開始。
這周事情終於告一段落，是下個階段的開始，最近的運勢正在階段性結束之後的空閒期。工作上大階段的氛圍已經結束，有離職潮、交接中；感情上清除問題及負能量，又是嶄新的你。
🟡金牛座
本周運勢重點，關係結束。
這周可能會結束些什麼，但那就是一個新的開始。工作上如果問題存在很久了有機會離職，另外還有解約拆夥的可能；感情上是分手、離婚的高峰。
🟡雙子座
本周運勢重點，有點黑運。
這周可能會發生一些倒楣或不太開心的事。工作上可能財運緊縮，但有人會幫你；感情上可能會有些衝突、問題，單身者對方不好追喔。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作上可能會有點問題，或有點窮途的感覺。工作上有問題的話，記得要說出來讓別人幫你，會有援手的；感情上沒有新對象出現。
🟡獅子座
本周運勢重點，機會來了。
這周會有新機會、桃花，要開心接受喔，因為你可能會有點自閉。工作上有新的邀約；感情上有粉絲型桃花想認識你。
🟡處女座
本周運勢重點，新任務。
這周是下個運勢前的清理過程，即將迎來新身份或任務，可以期待一下。工作上有升遷或轉換跑道的機會；感情上是下一波桃花運前的停滯期。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周有些小桃花，工作上有其它慕名而來的機會、邀約；感情上原本的曖昧對象沒了，還有其它的桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，考驗、難關。
這周會有些難題，嚴重一點的會有生死的問題，但如果挺過會有修復、煥然一新的機會。工作上有難關、考核，或人家要打壓你；感情上有第三者問題，或感情大清算。
🟡射手座
本周運勢重點，無解的問題。
這周如果有很無解的事情，放在旁邊吧。工作上目前的問題算是小問題，感情上先轉移注意力吧！
🟡摩羯座
本周運勢重點，有歡樂的元素。
這周會有些邀約、聚會、盛典，是充滿人氣的一周。工作上有可以發揮的邀約，是歡樂的性質；感情上局很多，忙於聚會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，避免太直接。
這周的你可能說真話或做自己會惹人討厭，工作上有可能不被接受；感情上氣氛可能不太好。
🟡雙魚座
本周運勢重點，容易看走眼。
這周有些很肯定的事情，有可能都是假象、騙局，因為最近的你有點小人運。工作上小心小人，你可能不會發現；感情上選錯人、愛錯的機率高，或你誤會了什麼。
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