世界盃熱身賽／Jalen Brunson百分百命中率 美國98:88擊敗西班牙
美國男籃代表隊周日(13)於世界盃男籃熱身賽上擊敗地主國西班牙，尼克隊球星Jalen Brunson全場9投9中，拿下21分，用100%的命中率帶領美國男籃擊潰西班牙男籃。
實習記者張維亨/綜合報導
本場賽事在西班牙馬拉加開打，雙方激戰到最後10分鐘美國隊僅以73:72領先1分，不過美國隊多點開花，除了 Jalen Brunson 的精采表現外，灰熊隊球大前鋒Jaren Jackson Jr.在第四節也攻下14分，幫助美國隊拉開差距，最終美國隊以98:88贏下本場勝利。
西班牙隊也有多名NBA球員，同是曼菲斯灰熊隊的大前鋒Santi Aldama拿下西班牙隊最高14分，鵜鶘隊中鋒Willy Hernangomez拿下13分，暴龍隊大前鋒 Juancho Hernangomez也有拿下11分，可惜最終還是不敵美國。
這場比賽也是外界非常看好的一場，根據FIFA國際籃球聯盟排名，世界排名第1的球隊是西班牙，第2名才是美國。
世界盃將於8月25日在菲律賓、印尼、日本火熱開打，目前美國隊熱身賽戰績3勝0敗，接下來星期一(14)將要前往阿布達比進行世界盃前最後兩場熱身賽，分別對上希臘與德國。