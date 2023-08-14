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他這樣解釋大局為重！郭台銘送關公像　強調忠義、經濟一個不能少

▲郭台銘開心參加北斗鎮長顏宏霖（左二）就職典禮，與眾人合照。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）
▲郭台銘開心參加北斗鎮長顏宏霖（左二）就職典禮，與眾人合照。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）

記者顏幸如／彰化報導

鴻海集團創辦人郭台銘今參加無黨籍北斗鎮長顏宏霖就職典禮，以顏宏霖參選時忙著行銷北斗為例，強調台灣未來需要一位能拚經濟的總司令。郭台銘與國民黨主席朱立倫整天在彰化王不見王，朱立倫還隔空喊話要「大局為重」，郭台銘送出木雕關公像時，意有所指的說，關公代表的是對中華民國盡忠，而非對政黨盡忠。

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北斗鎮長補選上周六進行補選，郭台銘曾於7月29日到無黨籍候選人顏宏霖的競選總部力挺，顏宏霖高票當選後，郭台銘今（14）日早早就到就職典禮會場，全程參與觀禮，並逐一與在場者握手。

顏宏霖形容郭台銘是「世界領袖」。被問是否挺郭參選總統？顏謹慎回答「只要對北斗有貢獻的人才，我們一定和他很好，對他的加油我們謹記在心，希望好朋友能給更多指點、政策，讓民眾更歡喜」。

▲郭台銘送給顏宏霖一尊關公像。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）
▲郭台銘送給顏宏霖一尊關公像。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.14）
就職典禮完成交接後，郭台銘被邀上台致詞，他透露係由彰化縣議長謝典林介紹認識顏宏霖，初次見面就覺得這個人會當選，因為「別人都是滿口政治語言、搞場面高喊『凍蒜』，他雖穿著競選背心，卻像個推銷員，忙著行銷北斗的農產食品、風土人情」。

郭台銘接著說，顏宏霖會當選，代表北斗人有眼光，因為現在台灣、全世界需要的，是懂得拚經濟的政治領袖，北斗人選對人，在新鎮長帶領下，大家都會賺錢、錢淹腳目。

郭台銘形容顏宏霖是「北斗拚經濟的總司令」，接著問在場者「台灣未來是不是也需要一位能拚經濟的總司令？」現場掌聲如雷。他重申經濟是根本、政治是為經濟服務，看到台灣有位好的鎮長出頭天、他非常高興，特地從苗栗三義買來一尊關公木雕相送。

郭台銘說，關公象徵忠義精神，忠是忠於國家而非忠於政黨、義是忠於地方人民托付的任務。送關公像代表對中華民國盡忠、對地方百姓盡任務。其次關公是武財神，這尊關公像不是送給顏宏霖個人，而是送給北斗鎮公所，希望從今起，北斗有關公武財神帶來鴻圖大展，讓大家賺更多錢。

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