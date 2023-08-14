Q2全球伺服器出貨不增反減？AI商用壓縮整體預算、Q3季增有限

有調查研究機構指出，2023年第2季全球伺服器出貨較前季不增反減5.7%，主要是後疫情時代對雲端服務需求仍在向下調整階段，影響企業與消費者對傳統雲端的支出，也使大型雲端服務業者（Cloud Service Provider；CSP）放慢傳統雲端資料中心的建置速度，而生成式AI則帶動CSP將部分一般伺服器預算轉向高價AI伺服器，進一步造成總體購買量下降。展望第3季，雖新主流處理器平台供應終於就緒，但品牌商及CSP態度皆轉保守，預期出貨僅有低個位數季增。 我是廣告 請繼續往下閱讀 DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫表示，第2季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜（Amazon）繼續分別看淡旗下社交服務及公有雲業務，並擴大下調伺服器採構量，使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過1成。而前季表現較弱的品牌商本季出貨雖未再顯著衰退，但在企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境下，出貨仍微幅季減。中系資料中心則因前季基期低，需求開始出現回升。展望2023年第3季，預期全球伺服器出貨僅小幅反彈1.5%，其中，北美CSP因傳統雲端需求不見回升，及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種，皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。品牌業者則因內建超微（AMD）及英特爾（Intel）新CPU的機種上巿，出貨可望較前季出現高個位數季增。估第4季品牌新品持續放量，美中CSP亦將將開始增加一般伺服器及AI伺服器採購，預期整體伺服器出貨可望有中個位數季增。中國碧桂園債務危機、64檔基金踩雷17億 今陸港股ETF綠油油上市櫃上半年獲利衰退？下半年AI股還是王道！3大廠訂單旺台積領跌！台股早盤跌170點、下殺到16424點 AI緯創與廣達兩樣情今日來講股／輝達財報將至「利多要求」漸高 恐讓AI股又震盪整理