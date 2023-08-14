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張學友重跌舞台！Jennie「唱一半離場、舞台神遊」都是健康出狀況

▲Jennie曾中途離開演唱會現場、在舞台上失神，健康狀況令人擔憂。（圖／美聯社）
▲Jennie曾中途離開演唱會現場、在舞台上失神，健康狀況令人擔憂。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

62歲張學友昨（13）日在「張學友60+巡迴演唱會」暈眩舊疾（梅尼爾氏症）復發，走路不穩跌坐舞台，但他不想掃粉絲的興致，強忍不適堅持完成表演，歌手開唱遇上身體出狀況的例子很多，國內外皆有，南韓女團BLACKPINK成員Jennie曾經唱到一半自顧離場，後來才知道是身體微恙，無法完成演出。

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▲▼Jennie上個月帶著新作、18禁影集《偶像漩渦》到坎城影展宣傳。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲▼Jennie人氣火熱，工作排滿滿，健康早就亮紅燈。（圖／美聯社、翻攝自Jennie IG）
▲▼Jennie上個月帶著新作、18禁影集《偶像漩渦》到坎城影展宣傳。（圖／翻攝自Jennie IG）
BLACKPINK 6月在澳洲墨爾本舉行《Born Pink》世界巡迴演唱會，4位成員原本在台上賣力演唱，不過Jennie舞蹈動作明顯拖拍，整個人有氣無力，接著她忽然轉身，用雙手扶著額頭，慢步走下舞台，工作人員立刻上前攙扶，而歌曲結束，Rosé僅表示「我們的心與Jennie同在」，沒有說明隊友離開的原因。

▲Jennie離開演唱會舞台影片瘋傳。（圖／翻攝自推特）
▲Jennie在墨爾本演唱會上，突然轉身離開舞台。（圖／翻攝自推特）
YG娛樂事後解釋，Jennie因為健康狀況不佳，沒辦法和其他3人堅持到最後，雖然本人表現出強烈意志力，希望能完成表演，但醫療團隊判斷並勸告她需要充分的休息和靜養，對來到現場支持BLACKPINK的BLINK（粉絲暱稱）感到抱歉，公司會盡最大努力幫助Jennie恢復健康，希望大家可以體諒。 

▲Jennie突然在舞台上背對觀眾，一動也不動地站著，直到幾秒鐘後被Rosé輕碰肩膀提醒，才回過神轉身演唱。（圖／翻攝自微博）
▲Jennie在舞台上背對觀眾，一動也不動地站著，直到幾秒鐘後被Rosé輕碰肩膀提醒，才回過神轉身演唱。（圖／翻攝自微博）
不過幾天後在雪梨的場次，Jennie似乎還沒完全康復，被拍下在舞台上恍神、發呆，甚至忘了輪到自己走位和演唱，還好Rosé及時發現，伸手碰了Jennie一下，她才像驚醒一般繼續演出，引發BLINK議論，批評她跳舞都在「划水」，有偷懶、打混嫌疑，有人認為是巡演的負荷過重，體力透支，Jennie本人曾對此坦承表演時沒有盡全力，因為自己不習慣穿高跟鞋跳舞，導致腳受傷，壓力隨之而來，進而影響演出水準，她也公開向BLINK道歉。

▲Jennie曾在紀錄片中提到，因為巡演不斷搭飛機到不同國家，身體時常感到不適應，並形容自己像個老奶奶，全身都有毛病。 （圖／翻攝自微博）
▲Jennie在紀錄片中提到，因為跑巡演不斷搭飛機到不同國家，身體時常感到不適應，並形容自己像位老奶奶，全身都有毛病。 （圖／翻攝自微博）

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