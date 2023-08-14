聶雲結婚20年嘆「婚姻不容易」！哽咽揭老婆遇低潮：我做得不完美

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去年聶雲50歲大壽，也是聶雲夫妻結婚20週年，本來想說孩子都在國外，所以生日不想特別慶祝，但後來聶雲想到自己50歲而且又是結婚20週年，加上自己生日跟結婚紀念日很近，轉念一想，決定盛大舉辦，包下餐廳一整層，邀請了眾多好友，孩子們也趕回來參加，場面熱鬧又溫馨。聶雲表示自己很喜歡唱歌，但太太是不唱歌的，從兩人開始交往後，聶雲幾乎沒聽過太太開口唱歌，但生日宴會當天，在兩個兒子伴奏下，太太Judy破例在台上獻唱一首歌給自己，讓聶雲是既感動又驚喜。
不過會製造驚喜的不只聶雲太太，聶雲也想把夫妻倆20年來的點滴寫成一首歌，無奈自己寫著寫著遇到瓶頸，只好跟好友巫啟賢求助，也還好巫啟賢跟夫妻熟識，很快就把歌曲完成，讓他順利在紀念日時演唱，除了太太Judy，現場親友聽了莫不動容。聶雲在節目中說到歌曲內容，是他回憶夫妻倆一路走來，過程中經歷過的風雨與無助，並因為愛互相包容向前邁進，說著說著他突然哽咽地說：「婚姻很不容易」。聶雲表示太太有經過幾年的低潮期，知道她很辛苦，自己雖然做得不完美，但有一些經驗可以分享，所以才想把這樣的心情寫成歌。
聶雲也現場演唱〈如此愛你〉這首歌，深情悠揚充滿感情的歌聲，加上打動人心的歌詞，讓在場人妻們被感動地紛紛落淚，在聶雲生日宴上聽到這首歌時已經哭過一次的曾國城，如今在節目上再聽一次仍是流下眼淚，讓他不忘在聶雲唱完後上前給他一個深深的擁抱，也讓現場氣氛暖到最高點。本集將於8月14日（一）晚上11點在衛視中文台播出。