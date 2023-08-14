楊昇達玩笑話惹怒吳宗憲！慘遭節目「冷凍3年」　懊悔心聲全說了

聶雲結婚20年嘆「婚姻不容易」！哽咽揭老婆遇低潮：我做得不完美

▲聶雲上《一袋女王》節目分享20週年結婚紀念日，夫妻互相給對方驚喜。（圖／衛視中文台提供）
▲聶雲上《一袋女王》節目分享20週年結婚紀念日，夫妻互相給對方驚喜。（圖／衛視中文台提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

聶雲、何嘉文、林可彤及張心妍日前受邀上節目《一袋女王》，分享為了維繫夫妻情感，如何製造驚喜與浪漫。聶雲說去年是自己50歲生日加上結婚20週年紀念，為此他特別在每年結婚紀念日必到的餐廳盛大舉辦，聶雲在好友巫啟賢的幫助下，將20年婚姻寫成〈如此愛你〉一曲並現場演唱，讓太太、現場親友聽了都感動落淚。聶雲表示歌曲內容是他回憶夫妻倆這一路走來的點點滴滴，更哽咽直呼：「婚姻很不容易。」他提到太太有經過幾年的低潮期，知道她很辛苦，自己雖然做得不完美，但有一些經驗可以分享，所以才想把這樣的心情寫成歌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《一袋女王》錄影藝人分享夫妻間如何精心製造浪漫驚喜。右起林可彤、聶雲、曾國城、宇珊、巴鈺、何嘉文、張心妍。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》錄影藝人分享夫妻間如何精心製造浪漫驚喜。右起林可彤、聶雲、曾國城、宇珊、巴鈺、何嘉文、張心妍。（圖／衛視中文台提供）
聶雲說每年結婚紀念日夫妻倆都會回到當初結婚的餐廳吃飯，而聶雲當時會選擇這家餐廳一來是自己不吃酒席菜，比較偏好一份一份的套餐餐點，再來是他一直是這家餐廳的忠實客戶，於是結婚時他就決定在這家餐廳舉辦，而這家餐廳從開業至今沒接過婚宴，只為了聶雲破例辦了唯一一場，於是從此以後每年的12月22日，聶雲一家一定到這家餐廳報到慶祝結婚紀念日。

去年聶雲50歲大壽，也是聶雲夫妻結婚20週年，本來想說孩子都在國外，所以生日不想特別慶祝，但後來聶雲想到自己50歲而且又是結婚20週年，加上自己生日跟結婚紀念日很近，轉念一想，決定盛大舉辦，包下餐廳一整層，邀請了眾多好友，孩子們也趕回來參加，場面熱鬧又溫馨。聶雲表示自己很喜歡唱歌，但太太是不唱歌的，從兩人開始交往後，聶雲幾乎沒聽過太太開口唱歌，但生日宴會當天，在兩個兒子伴奏下，太太Judy破例在台上獻唱一首歌給自己，讓聶雲是既感動又驚喜。

▲聶雲上《一袋女王》節目現場演唱寫給太太的歌曲，惹哭現場人妻們。（圖／衛視中文台提供）
▲聶雲上《一袋女王》節目現場演唱寫給太太的歌曲，惹哭現場人妻們。（圖／衛視中文台提供）
不過會製造驚喜的不只聶雲太太，聶雲也想把夫妻倆20年來的點滴寫成一首歌，無奈自己寫著寫著遇到瓶頸，只好跟好友巫啟賢求助，也還好巫啟賢跟夫妻熟識，很快就把歌曲完成，讓他順利在紀念日時演唱，除了太太Judy，現場親友聽了莫不動容。聶雲在節目中說到歌曲內容，是他回憶夫妻倆一路走來，過程中經歷過的風雨與無助，並因為愛互相包容向前邁進，說著說著他突然哽咽地說：「婚姻很不容易」。聶雲表示太太有經過幾年的低潮期，知道她很辛苦，自己雖然做得不完美，但有一些經驗可以分享，所以才想把這樣的心情寫成歌。

聶雲也現場演唱〈如此愛你〉這首歌，深情悠揚充滿感情的歌聲，加上打動人心的歌詞，讓在場人妻們被感動地紛紛落淚，在聶雲生日宴上聽到這首歌時已經哭過一次的曾國城，如今在節目上再聽一次仍是流下眼淚，讓他不忘在聶雲唱完後上前給他一個深深的擁抱，也讓現場氣氛暖到最高點。本集將於8月14日（一）晚上11點在衛視中文台播出。

「別看女孩年輕就追」不只針對黃子佼！聶雲：菲哥對所有人講

聶雲當眾哭了！送3子女出國留學「一年燒500萬」　突曝張菲近況

《一袋女王》結束了！曾國城鞠躬揮手道別　最終集「感傷畫面」曝

曾國城《一袋女王》要結束了！黃馨儀感傷曝「最後錄影現場畫面」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀