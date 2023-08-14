台股盤中大跌近300點有原因 專家：AI還未整理完、建議暫時觀望
由於美股費半指數跌破季線，AI股美超微也跌8%，再加上中國地產開發巨頭碧桂園「爆雷」傳債務危機，影響台股AI股與金融股綠油油，使台股今（14）日盤中一度跌近300點，下殺來到16393點，終場跌207點，收在16307點，跌幅1.25%，成交金額新台幣3214億元。投顧業者指出，AI概念股還沒有完全整理完畢，目前籌碼凌亂，建議本週暫時觀望，但不須看空。
記者許家禎／台北報導
上週台股加權指數收在16601.17點，一週下跌208.98點，跌幅1.24%。主要是衝擊AI概念股的美股Super Micro（美超微）財報不如預期，並聲稱受限於先進AI伺服器平台關鍵新元件供應鏈瓶頸，因此市場認為台灣的AI概念股也會有同樣的問題。
再加上時序接近第2季財報與月營收出爐時間，光寶、廣達營收較去年衰退，只能展望未來AI業務發酵，技嘉則釋出GPU供貨吃緊，因此AI概念股重殺，籌碼散亂，進入新一波調整。
永豐投顧認為，部分廠商眼前業績固然差強人意，但是所持理由是輝達GPU供給吃緊。從邏輯來看，短期業績不符預期，一方面是預期太高、投資人急於速效，二方面AI投資本來就是下半年升溫，而Super Micro的說法是累積大量訂單，且與輝達的說法一致，所以月中大幅震撼有助清洗籌碼，還有調整的空間。
然而換個角度，上週三大法人進出的特徵不在外資賣超，反而是投信有相當大的買超，而且買超標的對AI股仍有偏愛，從投信善於在科技股投資的特長來看，中長線還是有利科技股，故足以維持今年以來的股市特徵「強者恆強」。
綜合以上，台股大盤短線有跌破頸線可能，AI股則是籌碼凌亂，近期缺乏基本面利多扭轉趨勢，因此建議謹慎看待盤面波動，本週暫時觀望，不過投信衝鋒在前，不須太偏空。本週指數區間看16200點至16900點。