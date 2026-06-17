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米克拉颱風醞釀中 最新路徑曝光

▲今天中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過周四降雨趨緩，端午連假迎來多雲到晴好天氣。（圖／中央氣象署）

今明北部注意午後大雷雨 端午連假悶熱

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

梅雨季結束、颱風季準備接手，氣象專家賈新興表示，關島附近熱帶擾動預估周五至周六（6月19日至6月20日）有機會增強成今年第7號颱風「米克拉」，路徑大致朝琉球東南海面後轉向東北，影響台灣機率偏低，本周後半至端午連假受太平洋高壓影響，各地轉為晴熱穩定，高溫上看36度。賈新興指出，關島附近有熱帶擾動發展，預估在周五至周六，有機會增強為熱帶性低氣壓，且有50%機率生成為颱風「米克拉」，預估路徑會先往西北，抵達琉球群島東南方外海後，再朝東北方轉向；少部分模式則預估一路往西朝菲律賓移動。天氣風險公司分析師薛皓天則分析，米克拉颱風如果生成，路徑將沿著高壓邊緣一路向西前進，預估在菲律賓東側遠海，北轉朝琉球群島東側移動，距離台灣甚遠，影響機會小，不過各模式路徑仍有分歧。近期天氣方面，薛皓天提及，今明兩天受西南風影響，北部、東北部上半天多雲時晴，其他地區多雲到陰，午後受熱力作用，各地有短暫陣雨或雷雨發生，大台北、東北部、各地山區仍有大雷雨機會；各地有30至33度高溫，大台北地區氣溫較高，局部有35度高溫機會。薛皓天提到，周五至周末端午連假，太平洋高壓逐漸西伸，全台各地晴時多雲，午後受熱力作用，雲量稍增多，午後降雨範圍大致侷限於「近山區、山區」，較無大雷雨發生機會。各地氣溫再度上升，高溫約32至35度，大台北、花東縱谷地區受西南風沉降影響，局部有36度或以上高溫機會。