缺工！日本企業攬70歲老人「留下工作」　分析：應為青年增靈活性

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去年，日本勞動年齡人口占總人口59%，比起2000年下降了9個百分點。由於日幣疲軟、難以吸引外籍勞工，再加上帶小孩的女性勞動力參與率增長停滯，企業雇主不得不依靠老年人來彌補15歲至64歲員工數量減少的空缺。
據日本總務省數據，2022年所有就業人員中，65歲以上就業人員總數為639萬人，佔10.6%，創下記錄。在面臨嚴重勞動力短缺的行業中，老年工人的比例很高，包括建築和護理行業為15%，交通運輸行業則超過10%。其中交通運輸行業有約30%的計程車和公車司機，其年齡在65歲或以上。
儘管工作需求不斷增加，老年員工的薪資並未上漲。據厚生勞動省表示，截至2022年的十年間，65歲至69歲員工的平均工資上漲6%，但70歲及以上員工的平均工資卻下降9%。且70歲以上的工人不太能找到好工作，只能無奈接受年輕人因工資低和身體辛苦而迴避的工作。
據經濟合作與發展組織的數據，65歲以上的勞動人口佔總勞動人口的比例，日本為10.6%，遠遠高於美國的7%及德國為4%。
而在老年工人數量增加的同時，工傷事故也有上升的趨勢。2022年，涉及60歲以上員工的事故總數約為3萬8000起，比起5年前增加26%，增長速度是總體平均水平的3倍。
跨國企業諮詢公司安永（EY-Parthenon）合夥人小林暢子表示，許多企業雇主為那些60歲以上仍繼續工作的人提供靈活工作方式，也應該提供給年輕一代同樣的靈活性，因為年輕一代大多「寧願他們擁有工作，不願工作擁有他們」；另外，日本政府也應該更新社會制度，特別是養老金制度，才能適應各種工作。