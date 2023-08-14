考生注意！分發入學明放榜這裡查　缺額將大降1萬、低分高就難

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大學分發入學管道已於日前截止登記志願，根據考分會統計，今年共3萬7797人完成登記，比去年（2萬5297人）增加約1.2萬人，今年登記志願人數雖低於總招生名額，但考生未必填滿100個志願或非特定校系不念，因此預估錄取率可能和去年的98.94%差不多。
大學分發入學管道預計8月15日放榜，上午8點起開放線上查榜，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查；考生如對分發結果有疑義，可於8月15日上午8點至8月18日下午5點期間申請複查，並繳交工本費新台幣100元，申請複查以1次為限。
雖然今年登記志願考生3.7萬人低於招生名額，預估錄取率和去年的98.94%差不多，但各大學招生缺額僅約4500人，比去年的1.4萬人少了約1萬人，考生想再如去年享受低分高就好康，恐怕不容易。
劉駿豪表示，今年分科測驗報名人數大增，競爭會比去年激烈，因此許多去年好康校系，今年的分數都會回歸正常，而今年落點分數也會往上調一些，以理組採計五科（國、英、數甲、物理、化學）來看，台大今年門檻為220級分，比去年高約5級分，清交成門檻是200級分、中字輩門檻為180級分。
預估台大電機系約222級分、清大電機甲組218級分、中央電機系190級分；以採計五科（國、英、數甲、物、化）來看，清大電資學院學士班甲組為272級分、交大資工甲組267級分、清大資工甲組261級分、清大電資學院學士班乙組257級分、台大材料系為257級分。
至於醫牙門檻，劉駿豪預估今年自費醫牙門檻為260級分左右、公費醫門檻約255級分；台大醫學系283級分、台大牙醫系277級分、陽明醫學系277級分、成大醫學系275級分、中國醫醫學系269級分、高醫牙醫系259級分、北醫大醫學系280級分、馬偕醫學系273級分。
至於一類組採計加重紊亂，他粗估台大法律財法組為288級分、台大財金系A組230級分、台大財金系B組為255級分。
升學輔導機構「樂學網」也說，今年不可能「低分高就」，甚至許多校系的分數可能會出現上升的現象，預估醫牙門檻為五科原始分數249.9分以上，台大醫科的分數是281.9分；預估一類的文科校系，中字輩五科原始分數為220分、商科中字輩四科分數為175分，台大財金A組門檻為三科151分、台大財經B組則是五科要有226分。
樂學網預估二類組的頂大分數為五科203分，中字輩五科183分。至於第一志願「台大電機」，門檻為五科221分，同樣熱門的「台大資工」，分數要達五科213分。