划呀划呀划！烏克蘭龍舟隊「沉舟」仍不放棄 堅持完賽獲全場歡呼
第16屆國際龍舟錦標賽（16th World Dragon Boat Racing Championships）於本月7日至13日在泰國芭達雅（Pattaya）舉行，這次比賽不僅有亞洲國家參與，許多來自西方國家的龍舟好手也都前往參加比賽。不過在10日的賽事進行時，烏克蘭隊的龍舟在比賽過程中整艘沒入水中，全隊甚至險些滅頂，即使如此，參賽者們仍不輕言放棄、堅持完賽，也因此獲得了滿堂喝采。
國際中心徐筱晴／綜合報導
國際龍舟總會（IMDB）11日在社群平台臉書上分享了一段影片，可以看到烏克蘭的龍舟幾乎整艘沉入水中，全隊只露出了上半身，仍奮力地划動船槳。雖然不清楚烏克蘭選手是因為不熟悉操作或是龍舟出狀況，導致龍舟在比賽途中進水，但選手們仍咬牙堅持完賽。他們不放棄的精神，不僅感動了其他隊伍，紛紛替他們打氣加油，即使完賽後，成為參賽9隊中的最後一名，也獲得全場歡呼。
由於俄烏戰爭在去年爆發後，烏克蘭仍處於戰火之中，人民誓死捍衛家園的精神感動各國，而這次則是烏克蘭選手們展現出運動家精神與毅力，受到眾人讚賞。國際龍舟總會也予以肯定，在貼文寫下「為烏克蘭加油！征服自我才是偉大的勝利！」