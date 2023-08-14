鴻海Q2獲利較上季大增157%、毛利率6.41% 上半年EPS 3.31元
鴻海今（14）日法說會登場，第2季營收達1兆3045億元，季減11%、年減14%。營業利益309.25億元，季減24%、年減30%。單季淨利歸屬於母公司業主為330.01億元，季增157%、年減1%，創歷史同期次高。單季EPS 2.38元，較第1季的0.93元大幅成長，去年同期則是2.40元。第2季單季毛利率6.41%較上一季6.04%增加。營業利益率2.37%、淨利率2.53%，同樣較上季0.88%增加。
記者許家禎／台北報導
從產品營收比重來看，鴻海第2季消費智能產品占比約49%，雲端網路產品占比約25%，電腦終端產品占比約20%，元件和其他產品占比約6%；鴻海第2季消費智能產品較首季及去年同期明顯衰退，雲端網路產品與第1季持平、電腦終端產品較原預期略佳；元件和其他產品略低於原預期。
至於鴻海上半年合併營收達2兆7669.85億元，年減5.2%，是歷年同期次高。合併毛利率6.21%，較去年同期6.22%微減。上半年合併營業利益714.48億元，營益率2.58%，較去年同期2.78%減少0.2個百分點。上半年稅後獲利458.25億元，年減27%。上半年淨利率1.65%，較去年同期減少0.5個百分點。上半年EPS 3.31元，低於去年同期的4.53元。