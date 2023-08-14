百萬存股族看過來！00878配息創新高　受益人逾105萬

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此外，國泰台灣5G+ETF（00881）、國泰股利精選30 ETF （00701）、國泰A級醫療債ETF（00799B）也同步公告，分別將配發每單位0.46元、0.2元、0.43元現金股利不變，投資人最晚須在明（15）日前買進或持有上述4檔股債ETF，即可參與本次配息。
回顧00878過往配息紀錄，幾乎都穩定維持在0.27到0.32元區間，本次每單位配發0.35元，創上市以來新高。國泰投信ETF研究團隊表示，ETF的配息來源，包含了股利收入、利息收入、資本利得、收益平準金等等，在投資組合表現優異的狀況下，一般基金有機會提供較多的資本利得配發，而資本利得配發也如同為投資人進行適當的停利，使投資人不一定需要賣出ETF，就可分享到基金優異的操作表現。
國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑提醒，「存股領息的同時，也應做好資產配置」，建議投資人可趁著本次除息，將領取的配息或新累積的資金，配置在不同類別的標的，如美債ETF，因歷史數據顯示，若將高品質、抗波動的美國公債、投資等級債加入股票組合中，長期能有效降低投組波動度。
國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰也提醒投資人，投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，投資人可挑選較無溢價風險的ETF買進，若在溢價過高時進場，不僅得承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。