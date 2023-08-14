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3大利空籠罩！新台幣重貶1.26角　專家：不排除貶破32元

▲新台幣兌美元今（14）日重貶1.26角，收31.924元，匯銀預估短期不排除貶破32元，主要是3大利空因素難消除。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（14）日重貶1.26角，收31.924元，匯銀預估短期不排除貶破32元，主要是3大利空因素難消除。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元指數走強，一度站上103之上，加上美股費半指數跌破季線，AI股美超微也跌8%，中國地產開發巨頭碧桂園「爆雷」傳債務危機，台股一度跌近300點，外資賣超台股及匯出，新台幣兌美元今（14）日也爆量重貶破31.9元，終場收31.924元，重貶1.26角，創逾9個月收盤新低價。至於新台幣會不會貶破32元？外匯專家認為不排除這可能，主要是新台幣3大利空因素難消除，但這只是短期現象，新台幣不可能長期在32元以上。

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對於今日新台幣收盤貶破31.9元，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析有3大原因，一是外資股利匯出還沒結束，預估可能還有一半要匯出，因此，目前看來8月匯出力道仍不小，也是新台幣難止貶的原因之一。

二是美元短線仍走強，這跟美債10年期殖利率走高有關係，加上美國7月消費者物價指數（CPI）年增率比6月略增，美國勞工部11日公布7月生產者價格指數（PPI）年漲0.8%，比市場預期高，這與俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，掀起「黑海之亂」導致原物料價格又漲，也成通膨難壓制的變數之一，因此，即便目前利率期貨逾8成預估美國聯準會（Fed）9月不會升息，但現在談美升息就此結束還言之過早。

三則是美股表現疲弱，這跟AI退潮也有很大關係，再來美股本來也漲多面臨拉回修正的壓力，而外資在台股也是同步做法，因此，在台股賣超也有加大跡象並匯出，今日外資賣超台股新台幣190.99億元，這也是為何新台幣今日開盤不久就貶破31.9元的原因，終場收31.924元，重貶1.26角，也與台股收逾200點有關係。

也因為3大因素看來還沒有轉彎跡象，陳有忠認為新台幣恐怕短線易貶難升。同樣，也有匯銀預估短線新台幣不排除貶破32元，只是市場認為新台幣貶到32元應該也差不多了，上周新台幣貶破31.8元時，央行也有出手擋一下，新台幣仍面對3大利空因素，尤其韓元、日圓及人民幣也在貶，這也是呼應美元短線翻揚有關。

不過，陳有忠還是認為，美元對升息的反應已遞減，不論9月是否再升息，美元指數應該也過不了104，美元指數今年以來每一波的波峰是越來越低，向下軌道沒有改變，應該也過不了104，加上市場目光逐漸轉向歐系貨幣，主要歐洲通膨情況比美國更嚴重。

雖然目前市場預期新台幣不排除短暫貶破32元，但也不認為會長期站上「32字頭」。陳有忠也認為，除非美元指數站上104以上，主要是美元不會那麼強，加上台灣包括亞洲基本面在第3季應該會有些改善，應該不會比第2季更差，再加上美國已將台灣列入匯率操縱觀察名單，美國不希望見到新台幣一直貶，而這可能也是為什麼上周五新台幣貶破31.8元，市場傳出央行開始有動作的原因。

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