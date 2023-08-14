BLACKPINK舞台護欄沒鎖！Jennie差1秒墜落 「驚險畫面」曝光
南韓人氣女團BLACKPINK近一年正在忙著舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，近日來到紐澤西州站，沒想到Jennie在演唱會途中，竟差點發生跌落舞台的意外，驚險畫面曝光後，讓不少粉絲氣憤要求經紀公司YG娛樂，要加強演唱會環境的安全問題。
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK全球巡演近日來到紐澤西州站，不過演唱會途中，Jennie卻差點出現跌落舞台意外，當時4人站在升降舞台上，周圍僅用簡單的鐵欄杆圍住，Jennie聽見台下粉絲熱情呼喚，原本想靠著欄杆熱舞，沒想到Jennie將手扶在欄杆上，勾起美腿大秀性感時，鐵欄杆卻突然向外傾倒，讓Jennie嚇了一跳，趕緊站穩身體找回重心，還心有餘悸地撫著胸口喘息，但隨後又敬業地露出笑容。
台下不少粉絲看到這驚險的一幕，紛紛爆出驚呼「Oh my god！」影片也立刻在微博上瘋傳，網友們全看傻留言，「媽呀，這豆腐渣工程」、「YG和主辦方能不能行了…這玩意兒沒人檢修嗎？看著太危險了，粉絲後面都嚇了一跳」、「賺那麽多錢，這豆腐渣工程都捨不得換一下」、「還好Jennie沒事」。