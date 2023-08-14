台南市推冷氣適溫運動一年可省電1.4萬度

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其中在冷氣清洗部分，申請冷氣清洗共366台，整台冷氣透過清洗保養約可產生10%-20%節電效益，以一台冷氣2.8kw，年用電量約為760度電計算，約可創造4.17萬度節電量。
經發局長林榮川表示，除了改造補助經費協助改善外，今年由節能診斷輔導團協助至機關、學校、社福機構、公寓大廈及旅館等17個場域進行節能健診服務，提供規劃可行之節能措施，並針對20類指定能源用戶稽查320家營業場所，宣導遵守節約能源三項規範，經由輔導改善後加裝空氣門，能有效節省冷氣用電量約35%，一年約可省電1.4萬度。
經發局指出，炎炎夏日正是用電高峰期，不少民眾開冷氣來消暑，冷氣當開則開，每2至3週定期清洗冷氣濾網外，透過冷氣空調內部及室外機清洗保養來改善能源使用效率外，還兼具滅菌及防霉，清涼一夏一舉兩得。
近期經濟部能源局推動「冷氣適溫運動2623」，鼓勵服務業營業場域響應「會議冷氣適溫26℃±1」及「用餐冷氣適溫23℃±1」，達到兼具顧客舒適、業者省電的雙贏目標，本活動將提供相關貼紙及桌卡，除了可將店鋪資料上傳政府網站 (https://冷氣適溫2623.tw/home.jsp)，亦期望帶動民眾節能風氣。