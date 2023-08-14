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台南市推冷氣適溫運動一年可省電1.4萬度

▲台南市經發局專門委員吳建德(右) 能源科股長高鉦珈(左) 推廣冷氣適溫運動，期望帶動民眾節能風氣（圖／台南市經發局提供）
▲台南市經發局專門委員吳建德(右) 能源科股長高鉦珈(左) 推廣冷氣適溫運動，期望帶動民眾節能風氣（圖／台南市經發局提供）

記者張振興/台南報導

受到全球氣候變遷及都市熱島效應影響，導致居住環境溫度居高不下，台南市政府經濟發展局配合經濟部執行節電夥伴節能治理與推廣計畫，包括加強機關、服務業、住家及校園節能技術與知識推廣，啟動節能稽查輔導，並推動建築降溫隔熱改造計畫，以提高用戶能源使用效率。

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▲台南市經發局輔導營業場所加裝空氣門，有效節省冷氣用電量約35%（圖／台南市經發局提供）
▲台南市經發局輔導營業場所加裝空氣門，有效節省冷氣用電量約35%（圖／台南市經發局提供）
市長黃偉哲表示，今年推出的建築降溫隔熱改造計畫，以智慧用電管理系統、隔熱降溫輔助設施、冷氣機清洗三大改造項目為主，包括設置能源管理系統、空氣門、屋頂隔熱漆、隔熱磚及玻璃隔熱膜等建築隔熱措施，為建築物降溫，減少室內空調用電量，預估創造節能效益約42萬度電。

其中在冷氣清洗部分，申請冷氣清洗共366台，整台冷氣透過清洗保養約可產生10%-20%節電效益，以一台冷氣2.8kw，年用電量約為760度電計算，約可創造4.17萬度節電量。

經發局長林榮川表示，除了改造補助經費協助改善外，今年由節能診斷輔導團協助至機關、學校、社福機構、公寓大廈及旅館等17個場域進行節能健診服務，提供規劃可行之節能措施，並針對20類指定能源用戶稽查320家營業場所，宣導遵守節約能源三項規範，經由輔導改善後加裝空氣門，能有效節省冷氣用電量約35%，一年約可省電1.4萬度。

經發局指出，炎炎夏日正是用電高峰期，不少民眾開冷氣來消暑，冷氣當開則開，每2至3週定期清洗冷氣濾網外，透過冷氣空調內部及室外機清洗保養來改善能源使用效率外，還兼具滅菌及防霉，清涼一夏一舉兩得。

近期經濟部能源局推動「冷氣適溫運動2623」，鼓勵服務業營業場域響應「會議冷氣適溫26℃±1」及「用餐冷氣適溫23℃±1」，達到兼具顧客舒適、業者省電的雙贏目標，本活動將提供相關貼紙及桌卡，除了可將店鋪資料上傳政府網站 (https://冷氣適溫2623.tw/home.jsp)，亦期望帶動民眾節能風氣。

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