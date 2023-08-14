周宇柔禁黃豪平求婚：先不要！男友獨扛2400萬新家房貸
周宇柔今（14）日出席民視八點檔《愛的榮耀》開鏡儀式，認愛主持人男友黃豪平，被問到怎麼藏了2年沒被發現戀情？她自嘲：「不紅吧，其實沒有刻意要藏。」黃豪平砸2400萬買下松山區新房，其實不是為結婚做準備，她坦承：「我們沒有聊過結婚，他工作也很忙，大家先以工作為主。」房子也是男方獨立所有，自己沒有幫忙付房貸，至於男友會不會突然求婚，她忙喊：「先不要哎。」
記者羅凌筠/新北報導
三立熟面孔吳婉君首度轉戰民視，演出女主角，原來是15年前拍《光陰的故事》，與製作人王珮華結緣，受到王珮華力邀再合作，吳婉君表示劇組的演員功課都很完整，這次把自己當成交換學生，來民視學習。王珮華表示很期待吳婉君在角色上有爆發性，她的角色是落難千金，而且服裝多變，有火辣也會戴假髮，請大家拭目以待。
傅小芸素有「小桂綸鎂」的封號，首次來民視拍戲，她表示很期待，但也怕自己台語不夠好，所以請吳皓昇當自己的台語老師，劇中她和賴慧如演母女，實際上賴慧如小了她10歲，不過傅小芸毫不擔心，「聽朋友說，她什麼年紀都能演。」
顏曉筠表示這一次是演從國外回歸的「花朵」，角色也是相當特別有挑戰性，王珮華表示她演技有進步，相當亮眼，就決定選她來演出這次的角色，這一次也會和黃少谷搭檔演出，期待自己會被改造成正派一點的形象，不然很擔心自己反派的形象會深植人心。