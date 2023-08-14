海邊戲水小心「奪命」離岸流！謹記「一不二要」口訣保命

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簡單來說，離岸流就是「一種向外海方向快速移動的強勁海流」，如同海中的河流，會將人快速帶離海岸，往外海漂流。
當海浪打到海灘上，海浪會沖散成碎浪，當沖散的海水要往回流向海中時，後面的海浪仍同時還不斷地湧向海灘，造成這些海水沒有辦法往回流，只能沿著海岸方向移動。而當這些海水積聚夠多，又流到合適的地形時，就會匯集成強大的水流回到海中，這就是所謂「離岸流」。
📍 哪裡會有離岸流
你所在的地方，有沒有離暗流呢？最簡單的判斷方式，就是當兩邊都有浪有花，唯獨中間一塊區塊沒有白色浪花，且顏色也較周邊海水較深的的區域，就是離岸流，而且浪越大越容易出現。
一般來說，這些地方最容易有離岸流：
- 沿岸沙洲有漕溝的地方
- 從海岸向外突出的堤防側邊
- 海岸邊水比較深的地方
📍 遇到離岸流怎麼辦
要是真的不小心遇上了離岸流，快速被帶到遠處如何？其實冷靜下來，謹記口訣「一不二要」，就能大大增加逃生機會。
一不：千萬不要往回游
離岸流的速度最高每秒2.5公尺，比奧運選手還要快，因此千萬不要正面對抗，如果逆著離岸流的方向回游，反而更容易因為體力耗盡，發生溺斃。
一要：冷靜保持漂浮並求救
離岸流雖然會快速將人帶離海岸，但並不會把人捲進海底，因此遇上離岸流時，切勿慌張，盡可能順著水流放鬆身體，讓頭浮出水面，然後揮手求救。
二要：往離岸流的兩側流
如果體力還夠，且游泳能力佳者，可待水流變慢後，沿著與海岸平行的方向，先游出離岸流的區域，然後讓海浪推著你往海灘的方向移動，或是自行游回岸上。
但如果是水性不佳者，就是持續呼救，然後想辦法用最省力的方式，例如水母標或仰漂，在海面上撐住，等待救援。
也有網友到PTT論壇上發文，說自己和女友也在近期到大武崙沙灘戲水，雖然兩人水性都不錯，但遇上離岸流時還是難免驚慌失措「浪很大、游不太動加上吃到幾波浪，讓我女朋友有點開始恐慌」最後是靠著救生員和玩SUP的民眾趕到救援，事件才平安落幕。
夏日炎炎，海邊戲水人潮眾多，切記遇上離岸流的「一不二要」口訣，並在戲水時加上救生衣、魚雷浮標等裝備，才能確保玩得開心盡興又安全。