鴻海看好Q3增溫 但下修全年營運目標「從持平改略衰退」
鴻海第2季法說會今（14）日登場，鴻海董事長劉揚偉指出，第2季雖屬傳統淡季，但整體營收、毛利率表現仍優於預期，預期第三季營運表現可望加溫、呈現季增趨勢，但考量外在變數很多，因應全球貨幣緊縮、地緣政治緊張，以及通膨等不確定因素，將原先全年展望持平的看法，調整為略微衰退。
記者許家禎／台北報導
鴻海2023年第2季營收達新台幣1兆3,045億元，年減14%、毛利達836億，年減14%、營業利益309億，年減30%，及淨利330億，年減1%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.41%、2.37%、2.53%，相較去年同期6.40%、2.94%、2.21%，毛利率及淨利率皆有成長；EPS達2.38元，較去年年減0.02元。
展望第3季營運表現，鴻海董事長劉揚偉樂觀看待，可望加溫呈現季增趨勢。第3季產品類別部分，消費智能產品領域將呈現季增長，雲端網路產品與電腦終端產品都較上季持平，元件及其他產品領域，季對季與年對年皆成長。至於展望全年部分，考量外在變數很多，因應全球貨幣緊縮、地緣政治緊張，以及通膨等不確定因素，將原先全年展望持平的看法，調整為略微衰退。
而大家關注的AI伺服器議題，劉揚偉特別介紹整個產業的供應鏈，表示從生成式AI產品來看，大致上可區分為GPU模組、GPU基板、AI伺服器、機櫃、先進散熱解決方案，到AI數據中心，鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商，強調「鴻海在AI伺服器產業價值鏈前端的GPU模組及基板上，取得了很高的市占率！」