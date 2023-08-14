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巷仔內／恆大、碧桂園、中植接連爆雷！中國版雷曼風暴來了嗎？

▲中國最大地產商「碧桂園」公告，旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，這令中國房市再度陷入低迷局面。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國最大地產商「碧桂園」公告，旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，這令中國房市再度陷入低迷局面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國房市再次陷入低迷，儘管年初有一波短暫的銷售反彈，但隨著近期大型開發商碧桂園與恆大這兩間營業額達千億人民幣級別的房地產公司退市，潛在的購房者預期房價將會繼續下跌。在新房銷售被抑制下，開發商面臨更嚴峻的資金周轉問題，中國的房企危機難以單靠房市政策解決，經濟復甦顯得更加困難。

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中國經濟復甦疲軟之際，接連傳出大企業爆雷潮。首先是恒大地產終於承認資不抵債，恒大集團主要子公司恒大地產稱，截至2022年底，其負債總額高達人民幣1.83兆元，光是去年淨虧損就高達人民幣527億元；不過市場普遍早對恆大成為「死老虎」有所認知，對該公司財報並不以為意，沒想到接下來中國最大建商碧桂園也跟著宣布無法支付美元債券。

中國最大建商「碧桂園」興建中的項目是已然破產的恒大四倍之多，然而這個老闆是中國第一女首富的建設公司所涉債務卻也與恆大相同逼近逾兆人民幣。碧桂園在中國有著「中小城市的豪宅」美好形象，但如今宣布淨虧損超過2千億台幣、2筆美元債券無法支付外，旗下11檔債券也宣布停牌，港股股價跌破1港元。

與此同時，中國最大的民營資產管理集團「中植集團」也因投資房地產失利，響起另一聲巨雷，有規模達1.54兆台幣的部分產品到期卻無法兌付，成為中共建政以來，史無前例的大型債券違約，接二連三的違約暴雷衝擊力道之強烈也讓外媒形容這是「中國版雷曼風暴」，對於中國房市乃至中國經濟復甦造成負面影響。

房產部門曾是中國最關鍵的經濟驅動力，但在當局監管打擊下遭到重創，在去年中國房地產開發投資縮減10％，今年第一季年減5.8％，減幅較前兩月5.7％擴大。分析師認為，中國今年經濟最大的不確定性之一就是房地產的投資是否恢復，預估政府將出台相關政策刺激房市，但若仍不足以抵銷虧損導致房市崩盤，那麼未來兩年中國的經濟增長將放緩低於3％。

彭博經濟研究報告也提到，就算中國政府以降息、擴大財政赤字等刺激措施，試圖遏阻未來一年房地產投資「下滑15％」的極端危機，今年中國經濟成長率也可能放緩至2.9％；若政府無任何政策回應，房市衰退將使今年經濟增長放緩至1.9%、明年增長0.4％，同時中國自身的房地產危機也會外溢至全球市場，重現2015年中國股市崩盤衝擊全球的局面，儘管北京方面有意防範房市下跌演變為大崩盤，但相關風險仍讓外界懸著一顆心，就看中國權力把手如何應對這場危機。

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