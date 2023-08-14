名家論壇》單厚之／遲來的正義？「高虹安案」只是總統大選的插曲

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資策會淪為民進黨打手，讓高虹安順勢把助理費爭議導為政治迫害，變成「信者恆信、不信者恆不信」的局面。但因為「小兔帳本」太過詳盡，涉案助理又都願意作證，檢方起訴高虹安其實只是遲早的事。
高虹安在今天的聲明中說，立法院人事聘用費爆滿是常態，助理費的預算執行率長年高達97%，意思是大家都這樣做，自己並非特例，這樣的說法並不算錯。
雖然立法院助理費和加班費都是直接匯到助理的戶頭，但幾乎所有立委都會「報好報滿」，有助理離職時就把薪水分攤到其他助理身上是常態，狠一點的還會要求助理退還部分的薪水供做他用（例如超過法定員額的助理薪資、紅白帖等地方事務等等）。所以各辦公室給立法院的帳面上，助理薪資經常是浮動的，這個月多、下個月少，好一點的老闆，會把浮報產生的額外勞健保、所得稅補給助理，差一點的就讓助理自己負擔。
有類似問題的立委辦公室不少，但為何只有高虹安辦公室會出問題？從高虹安今天的說法，就可以聞到濃濃「慣老闆」的味道。因為高虹安不大方、計較，所以「小兔帳本」才會記的如此詳盡，也因為高虹安對助理談不上好，所以助理第一時間都選擇和檢方合作，和盤托出，沒有人要幫高虹安扛、幫高虹安圓。有詳盡的帳目、有助理的證詞，檢方要起訴高虹安自然就沒什麼難度。
檢方的新聞稿中提到，永齡基金會每月支付10萬給「歷○網路媒體股份有限公司」協助其從事立法委員職務。郭台銘上午面對媒體就說「相信高虹安的清廉正直」，並批評「司法不應該淪為政治打壓、破壞對手的工具」，下午更在臉書發文加碼「對於她的專業能力與品行操守，我從無絲毫懷疑」，相信民眾眼睛是雪亮的，司法終將還給高虹安清白。
反倒是民眾黨主席柯文哲的回應略微保守，表示「相信高虹安絕無貪污企圖」，也支持高虹安提出證據為自己清白奮戰。而國民黨主席朱立倫則說「相信法律一定要還給高虹安清白」，大家共同努力，希望高虹安加油。
高虹安是去年大選「討厭民進黨」情緒的宣洩口，即便如今有爭議，國民黨也不願站在高虹安的對立面，得罪討厭民進黨的選民，而原本高虹安的老闆—郭台銘既然無從切割，就順勢收割一波藍軍支持者的情緒。而目前民調暫居第二的柯文哲，反倒是小心翼翼，不敢真的把立場踩死、幫高虹安打包票。
雖然綠營支持者認為起訴高虹安是遲來的正義，但喚醒大眾「討厭民進黨」的記憶，對綠營的選情未必有利。在檢方起訴之後，民進黨應該不會笨到在大選前對高虹安開刀，高虹安也沒有底氣把事情鬧大。這個案子只會是總統大選的小插曲，不會對選情有多大的影響。
●作者：單厚之／資深媒體人
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