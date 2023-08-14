于子育已故父是蔣家御廚！她憶爸爸得意「手路菜」　藏愛妻故鄉味

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黃冠智在劇中以料理收服何思靜的胃，最後娶得美嬌娘回家，卻被何思靜吐槽說：「我的角色體弱多病，還要吃他煮這麼鹹的東西。」黃冠智連忙解釋自己的角色是廚師學徒階段，都是不像樣的料理，自嘲：「我在劇中端出來的第1道菜，是皮都沒有削的整顆芒果放在1條燒焦的魚旁邊，真的很誇張。」
但他做給江宜蓉的紅蟳米糕相對非常美味，江宜蓉大讚：「會做菜的男生很帥、很加分，尤其現在滿多女生不太會做菜。」何思靜假裝吃醋說，日前在台北電影節看世界首映後，她氣到發抖，「原來他們趁我不在，感情這麼好，彷彿冠智的角色沒有另一半。」讓所有人笑到不行，但黃冠智坦言私下也很少煮，偶爾煮稀飯配罐頭，飾演金毛鬼的林澤凱也分享出社會後為了省錢，會煮點簡單的湯麵或炒菜。
黃冠智當場還爆料男主角阮柏皓在拍攝當時有暗戀的女生：「我們拍第1季的時候有人都在臉紅，每天抓工作人員問那個女生的班表，問她會不會來？」阮柏皓在眾人逼問下，坦承對方在現場，讓「事主」蔡安妍超害羞，阮柏皓承受不住起鬨，趕緊否認：「現在沒有喜歡了啦！」一群大人演員笑翻，劇中飾演老師的海裕芬說：「小朋友在這個階段就可以聊感情，讓我們這些阿姨很羨慕。」
《百味小廚神 中元大餐》8月20日起每周日晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館+及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY+跟播。