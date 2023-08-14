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于子育已故父是蔣家御廚！她憶爸爸得意「手路菜」　藏愛妻故鄉味

▲于子育（中）回憶爸爸拿手菜佛跳牆，加入媽媽家鄉食材芋頭。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲于子育（中）回憶爸爸拿手菜佛跳牆，加入媽媽家鄉食材芋頭。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）

記者羅凌筠/台北報導

影集《百味小廚神  中元大餐》媒體茶敘今（14）日舉行，演員們對拍攝現場總飄出美食香味印象深刻，于子育因此想起已故蔣家御廚父親的拿手菜佛跳牆，深藏爸爸對媽媽的愛意，而郭子乾對兒時家中吃酸菜白肉的滋味念念不忘，認為這個題材能喚起許多人記憶中家的味道。

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▲黃冠智（中）在《百味小廚神》有元配何思靜（左）還有暗戀他的青梅竹馬江宜蓉（右），有段淺淺的曖昧三角戀。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲黃冠智（中）在《百味小廚神》有元配何思靜（左）還有暗戀他的青梅竹馬江宜蓉（右），有段淺淺的曖昧三角戀。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
《百味小廚神》緊扣家庭無可取代的記憶味道，于子育對此感觸很深，她表示自己的父親也過世了，以前家中都是爸爸煮飯，記憶是一份愛家的味道，這部劇在找尋家人最親密的味道記憶，讓她想起爸爸的佛跳牆，回憶說：「我爸是老兵、我媽是屏東原住民，她嫁來眷村常想家會哭，爸爸就把屏東名產芋頭煮進佛跳牆，讓媽媽感受到家的味道。」

▲左起蔡安妍、阮柏皓、林澤凱、張城熙、于子育、郭子乾、導演李權洋、江宜蓉、何思靜、海裕芬、黃冠智分享拍攝甘苦。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
▲左起蔡安妍、阮柏皓、林澤凱、張城熙、于子育、郭子乾、導演李權洋、江宜蓉、何思靜、海裕芬、黃冠智分享拍攝甘苦。（圖／紅衣小女孩股分有限公司提供）
黃冠智在劇中以料理收服何思靜的胃，最後娶得美嬌娘回家，卻被何思靜吐槽說：「我的角色體弱多病，還要吃他煮這麼鹹的東西。」黃冠智連忙解釋自己的角色是廚師學徒階段，都是不像樣的料理，自嘲：「我在劇中端出來的第1道菜，是皮都沒有削的整顆芒果放在1條燒焦的魚旁邊，真的很誇張。」

但他做給江宜蓉的紅蟳米糕相對非常美味，江宜蓉大讚：「會做菜的男生很帥、很加分，尤其現在滿多女生不太會做菜。」何思靜假裝吃醋說，日前在台北電影節看世界首映後，她氣到發抖，「原來他們趁我不在，感情這麼好，彷彿冠智的角色沒有另一半。」讓所有人笑到不行，但黃冠智坦言私下也很少煮，偶爾煮稀飯配罐頭，飾演金毛鬼的林澤凱也分享出社會後為了省錢，會煮點簡單的湯麵或炒菜。

黃冠智當場還爆料男主角阮柏皓在拍攝當時有暗戀的女生：「我們拍第1季的時候有人都在臉紅，每天抓工作人員問那個女生的班表，問她會不會來？」阮柏皓在眾人逼問下，坦承對方在現場，讓「事主」蔡安妍超害羞，阮柏皓承受不住起鬨，趕緊否認：「現在沒有喜歡了啦！」一群大人演員笑翻，劇中飾演老師的海裕芬說：「小朋友在這個階段就可以聊感情，讓我們這些阿姨很羨慕。」

《百味小廚神  中元大餐》8月20日起每周日晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館+及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY+跟播。

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