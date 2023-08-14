股匯雙殺！金管會指向這些原因　再喊話基本面仍穩健　

台北股、匯市雙殺，今（14）日台股下跌207.59點，新台幣重貶1.26角，金管會表示，主要受到美股前一營業日公布7月生產者物價指數（PPI）年增幅度超預期，升息擔憂重現，科技股下跌等影響，亞股普遍下跌，台股連帶受影響，但今年以來台股漲17.4%，表現仍優於亞洲主要市場，基本面也尚稱穩健，金管會將密切關注國際金融市場變化，還有外資資金匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，今日台股加權指數收盤16,393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25%，經查主要受到美股前一營業日公布7 月生產者物價指數（PPI）年增幅度超預期，升息擔憂重現，科技股下跌等影響，亞股今日普遍下跌，截至台股收盤時，香港跌2.30%、新加坡跌1.76%、日本跌1.34%、南韓跌0.93%、上海跌0.91%，台股連帶受到影響。
不過，證期局表示，今年以來的漲跌幅，截至8月11日止，台股漲幅17.43%，相較日本漲幅24.45%、韓國漲幅15.87%、上海漲幅3.24%、新加坡漲幅1.32%、深圳跌幅1.88%、香港跌幅3.57%，台股表現優於亞洲主要市場。
此外，台股基本面尚稱穩健，證期局說，今年截至7月底本益比16.8倍，現金殖利率達3.53%，加計股票股利為3.62%。另上市櫃公司今年截至6月營收18兆元，雖較去年同期減少12.05%，仍為歷年同期第3高。
最後，證期局也喊話，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。