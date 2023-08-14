劉揚偉：鴻海AI伺服器優勢「一條龍」　車用逾10客戶樂談20項目

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及鴻海在AI伺服器產業的技術，劉揚偉表示，鴻海能夠做到一條龍的整合服務，在於持續投入關鍵技術的研發，特別著重在能耗及散熱技術方面，集團會聚焦在提供模組化的設計，及低PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）的散熱解決方案，將可大幅降低數據中心的散熱耗能。而鴻海的先進散熱解決方案，包含液冷及先進的浸沒式機櫃，其PUE的表現皆優於業界平均水準。
外界關切，鴻海車用客戶的拓展，劉揚偉表示，目前集團正在與超過10個客戶，討論20個電動車合作項目。其中2個項目已經投入生產，5個很有可能簽訂合約。此外，鴻海旗下鴻華先進MODEL C電動車的量產進度，將如期於第四季開始在台灣量產。EV相關進展，他預告將於10月18日的HHTD鴻海科技日上公佈更多內容。
劉揚偉也宣布，鴻海已經和微軟建立了全球低軌衛星星系策略夥伴關係，集團將以打造太空互聯網解決方案為目標，在車聯網、智慧城市及B5G（Beyond 5G，下一世代通訊技術）通訊基礎建設等三大應用主軸下，結合CDMS委託設計製造服務，以及Azure Space技術和地面站的服務，以B2G為基礎，一同推動BOL（Build、Operate、Localize）國家星系的發展。
BOL布局方面，劉揚偉表示，鴻海在沙國耕耘多年，目前在3+3以及ICT領域上，皆配合國家級發展目標Vision 2030進行布局。除了已經對外公布的Ceer合作案外，也同步和多個部會、及PIF、NEOM旗下的數個旗艦級計畫合作。年底前將會陸續對外公布合作的成果。
印度方面，劉揚偉指出，鴻海自2005年進入印度至今，營收、員工數、投資規模皆已有倍數成長。目前主要為ICT的終端組裝業務，接下來會積極佈局關鍵零組件，提高在印度的競爭力。鴻海將持續在東南亞貫徹BOL策略，包括在越南、泰國及印尼，協助當地伙伴完善供應鏈，提升在地競爭力。