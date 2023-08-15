自由車／頂級野奢風格賽事體驗　男子菁英組張祐綸完勝

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本站賽事場地與東北角知名高端莊園-「台北一莊」合作，運動賽事結合觀光，賽前一天可入住「丹內‧丹內野奢莊園」，即可輕鬆體驗法式星空屋或北歐露營車等頂級度假享受，打造野奢風格的單車賽事體驗。
上午Gravel賽事，賽道全長9.8公里，菁英組4圈，非菁英組2圈，最後菁英組由KS升降座管工程師杜冠緯是全場菁英組唯一闖進2小時大關的選手，用實力稱霸全場；女子組由美國旅居台灣的登山車車手Karen Brocket，跨界挑戰Gravel賽事輕鬆封后；E-Gravel組則由知名運動Youtuber哲睿首次參賽即冠軍；全場最速男則由登山車老將江帥君，以37分35秒在E-MTB組封王，寫下年度三連霸紀錄；而登山車名校日南國中則包辦MTB組頒獎台。
菁英組冠軍杜冠緯表示：「賽段的長爬坡在向陽的一側，爬坡很難、又很熱，很吃體力，很多選手都卡關在這裡，路線真的很有挑戰性。」而Karen Brocket賽後訪問時表示：「這是我第一次參加Gravel賽事，沒想到台灣的Gravel賽事這麼美，重點是賽事氣氛很好。」
在國際車壇越來越多流行的Urban All Mountain賽事，是Gravel Fundo首次舉行的新賽項，賽道設計團隊丹和自行車工作室結合台北一莊的地形地貌，規劃出3站路線，菁英組以3站路線的秒數成績加總排序，非菁英組則是2站加總。男子菁英組台灣MTB好手張祐綸3站皆以領先成績完勝全場，以11分03秒98的成績登上頒奬台最高位；女子菁英組則由台中市全運會選拔賽冠軍選手楊若芸以極小的秒差贏得后冠；女子組則由台北知名的MTB俱樂部單車軍火庫選手寧華笑納金牌，男子組冠軍同樣由來自日南國中的朱宸興橫掃全場市民組選手；E-MTB組則由江帥君則用上午火熱的腳感續寫好成績，再次登上頒獎台。
男子菁英組冠軍張祐綸表示：「賽道中的Pump Track很需要技巧性，感謝賽道設計團隊的辛苦，從第一站參與到現在，賽事氛圍越來越好，在丹內莊園內騎車可以看到很多很美的風景，真的很不錯。」男子組的冠軍選手朱宸興則表示：「台灣很少見有這麼大的莊園，可以在這裡開發出這麼多條的路線真的很厲害，希望之後還有機會再來騎車。」