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錫蘭宣布離開台灣！出門被偷拍、天氣炎熱　吐心聲：不是非常開心

▲錫蘭坦言住在台灣這半年，出門常被偷拍，覺得過得沒有很開心，宣布要離開台灣。（圖 / 錫蘭YouTube）
▲錫蘭坦言住在台灣這半年，出門常被偷拍，覺得過得沒有很開心，宣布要離開台灣。（圖 / 錫蘭YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

比利時、大陸混血YouTuber「錫蘭Ceylan」擁有117萬訂閱數，先前他不滿上海疫情封城，來台灣開公司拿到居留證。不料，近日他拍片透露，自己要離開台灣到日本居住，原因是走在路上常被偷拍，還有台灣天氣太過炎熱與潮溼，讓他實在受不了。

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▲錫蘭透露在台灣出門會被偷拍，讓他感到不開心。（圖 / 錫蘭YouTube）
▲錫蘭透露在台灣出門會被偷拍，讓他感到不開心。（圖 / 錫蘭YouTube）
錫蘭因毒舌言論作風受到關注，近日他拍片透露，來台灣居住這半年不是很開心，主要就是「很難有出門自由」，因為他人氣高，走在路上引人注目，錫蘭坦言要求合照還好，但無法接受被偷拍，偷拍讓他漸漸產生「社恐」，越來越不敢出門。這段時間他深思熟慮後，高機率決定要搬到日本，並計畫在東京待上6個月。

▲錫蘭直言台灣天氣真的很熱。（圖 / 錫蘭YouTube）
▲錫蘭直言台灣天氣真的很熱，令他無法接受。（圖 / 錫蘭YouTube）
錫蘭表示，自己因當YouTuber而有知名度，導致民眾偷拍，讓他無法接受。錫蘭說曾試著轉換過自己想法，改變心態，不過他努力一段時間後，發現「改變外在因素可能比改變內在心態更容易」，加上台灣氣候潮濕，夏天太長太炎熱，讓他感到不適，「台北半年的天氣都熱成狗屎一樣」，所以還是決定離開台灣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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