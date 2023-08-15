錫蘭宣布離開台灣！出門被偷拍、天氣炎熱 吐心聲：不是非常開心
比利時、大陸混血YouTuber「錫蘭Ceylan」擁有117萬訂閱數，先前他不滿上海疫情封城，來台灣開公司拿到居留證。不料，近日他拍片透露，自己要離開台灣到日本居住，原因是走在路上常被偷拍，還有台灣天氣太過炎熱與潮溼，讓他實在受不了。
記者薛羽彤/綜合報導
錫蘭因毒舌言論作風受到關注，近日他拍片透露，來台灣居住這半年不是很開心，主要就是「很難有出門自由」，因為他人氣高，走在路上引人注目，錫蘭坦言要求合照還好，但無法接受被偷拍，偷拍讓他漸漸產生「社恐」，越來越不敢出門。這段時間他深思熟慮後，高機率決定要搬到日本，並計畫在東京待上6個月。
錫蘭表示，自己因當YouTuber而有知名度，導致民眾偷拍，讓他無法接受。錫蘭說曾試著轉換過自己想法，改變心態，不過他努力一段時間後，發現「改變外在因素可能比改變內在心態更容易」，加上台灣氣候潮濕，夏天太長太炎熱，讓他感到不適，「台北半年的天氣都熱成狗屎一樣」，所以還是決定離開台灣。
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