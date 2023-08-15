輝達狂飆逾7%！台股早盤漲逾150點 AI概念股滿血大復活
美國科技股跌深反彈，輝達狂飆逾7%，美股四大指數全收漲，其中費城半導體漲2.8%，激勵台北股市今（15）日早盤一度漲150點，來到16545點，漲幅0.7%。權值王台積電早盤漲4元，來到545元，漲幅0.5%。其他電子股聯發科、南亞科、群創、友達、和碩、大立光漲逾1到2%。而AI概念股今日滿血復活，緯創、英業達、仁寶、廣達、緯穎、技嘉漲5到7%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數14日上漲26.23點，或0.07%，收35307.63點；那斯達克指數上漲143.48點，或1.05%，收13788.33點；標普500指數上漲25.67點，或0.58%，收4489.72點；費城半導體指數上漲100.90點，或2.87%，收3615.45點。而美國科技股反彈回漲，像是輝達14日狂飆逾7%、美超微也漲5.9%、美光漲逾6%、超微也漲4%多。
受到美股與美國科技股漲多帶動，台北股市今日早盤一度漲150點，來到16545點，漲幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到545元，漲幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.4%、世界先進漲0.6%、力積電跌0.5%。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科、群創、友達、和碩、大立光、國巨、旺宏、日月光漲逾1到2%。鴻海昨日法說會下修全年展望，今股價弱勢跌1%多。至於盤面焦點AI概念股今日股價回彈，勤誠早盤站上漲停，仁寶也一度漲停，隨後收斂漲7%。緯創、英業達、奇鋐漲6%多，廣達、緯穎、技嘉漲5%。另外華碩漲4%、欣興漲3%。