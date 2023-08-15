與習近平共用哪道料理能替兩岸帶來和平？賴清德這樣說

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賴清德被《彭博》問到，對習近平的看法，賴清德直言，「我們不想成為敵人，我們可以做朋友，且我們樂見中國和我們一樣享有民主和自由」，只要擁有對等與尊嚴，台灣大門永遠敞開，台灣樂意與中國合作，共同促進和平與繁榮。
賴清德指出，在中國放棄對台灣使用武力前，台灣必須加強自身的軍事戰力，且與民主國家並肩同行，以有效嚇阻來自中國的各項威脅，確保印太地區的穩定，中國仍有併吞台灣的意向，除了習近平，也許下一任領導人也會如此，而台灣任務就是要展現保家衛國的決心，以及對區域穩定的責任。
至於賴清德曾稱最想共進晚餐的世界領袖是習近平，記者也追問哪一道台灣料理能帶來和平？賴清德說，若台灣跟中國領袖能坐下來，只要能夠符合對等、尊嚴的目標，相信多多交流、多多合作，一定有助於區域的和平跟穩定。
賴清德提到，至於要吃什麼食物，他沒有想到那麼多，因為這是一場活動的快問快答，並沒有想到習哪一天真的會來到台灣，或著是哪一天他可能會到中國，「我的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已」。
不過，記者仍追問，不如現在就來思考一下，跟習近平共用哪一道台灣料理，可以為兩岸帶來和平？賴清德說，談吃什麼食物還太早，因為兩岸目前還有許許多多的問題，需要克服才有辦法進行。
賴清德指出，他在快問快答裡面，是要表達台灣的善意，希望大家能夠坐下來，就眼前的各項挑戰，大家共同面對、共同解決，「我一直認為，台灣跟中國有共同的敵人，也有共同的目標，因此我們必須要共同合作才有辦法解決。所謂共同的敵人就是天災、地震、傳染病；共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉，而增進兩岸人民的福祉就是最重要的目標」。