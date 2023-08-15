虎航今掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明晚截止　9時開搶機票

批NCC護航放水！陳椒華親赴北檢　告發鏡電視7大股東涉偽文、洗錢

▲時代力量立委陳椒華15日來台北地檢署告發鏡電視大股東不實切結，涉犯使公務員登載不實罪（圖／記者潘千詩攝，2023.08.15）
▲時代力量立委陳椒華15日來台北地檢署告發鏡電視大股東不實切結，涉犯使公務員登載不實罪（圖／記者潘千詩攝，2023.08.15）

記者潘千詩／台北報導

鏡電視6月28日終於獲准上架86頻道，但上禮拜一，也就是8月7日，時力立委陳椒華公開指控，鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持的狀況。陳椒華今（15）日表示，告發鏡電視人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事情，但卻看到陳耀祥一路放水護航，才會帶著厚厚一本證據資料來台北地檢署，告發鏡電視大股東裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財7人涉犯《刑法》偽造文書罪、《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華呼籲檢察官嚴辦此案，不要屈從執政黨的壓力。

陳椒華告發的犯罪事實，主要是自始就是人頭股東的祝文宇、蘇永平，還有陳泰銘、陳致遠、葉國一、陳進財這4人，在2022年10月前後，就已經賣掉鏡電視的持股，但他們卻多次向NCC提出不實的切結書、不實的回函等方式，向NCC表明他們仍然是鏡電視股東，涉嫌觸犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪嫌。

▲鏡電視股東（圖／時代力量立委陳椒華辦公室提供，2023.08.15）
▲鏡電視股東（圖／時代力量立委陳椒華辦公室提供，2023.08.15）
此外，陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財等4人，透過裴偉的帳戶買賣股權，也已涉嫌觸犯《稅捐稽徵法》和《洗錢防制法》等罪嫌。

另外，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等7人的犯罪事實跟證據，包含：錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議記錄等資料均已整理在內，會一起呈送給檢察官。

▲鏡電視股東（圖／時代力量立委陳椒華辦公室提供，2023.08.15）
▲鏡電視股東（圖／時代力量立委陳椒華辦公室提供，2023.08.15）
陳椒華強調，NCC從頭到尾不敢查金流，就是心虛，就是瀆職，NCC不查就請檢調好好查清楚；此外，台鋼集團是不是有大筆金流進入裴偉帳戶，再流入賣股的股東，也請檢調徹查。

陳椒華也明白指出，之前已經有立法委員來告，但提告的立委們認為，北檢故意擺爛，不敢查鏡電視案，今天她提交這些事證，希望北檢的檢察官能夠實現公平正義，能夠不屈從於上意及執政黨的壓力，能夠依法追究裴偉、陳泰銘、祝文宇等7人的刑事責任，懲處不法。

▲時代力量立委陳椒華15日來台北地檢署告發鏡電視大股東不實切結，涉犯使公務員登載不實罪（圖／記者潘千詩攝，2023.08.15）
▲時代力量立委陳椒華15日來台北地檢署告發鏡電視大股東不實切結，涉犯使公務員登載不實罪（圖／記者潘千詩攝，2023.08.15）

鏡電視董監事變更有條件！NCC揭露全股東結構

NCC通過鏡電視上架86頻道　國民黨要陳耀祥下台、賴清德表態立場

新竹市長職位恐不保！高虹安涉貪遭起訴　法界研判1年內會有結果

「連身條款」合憲！死囚還有其他憲法訴訟　法務部：依法無從執行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀