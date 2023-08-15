批NCC護航放水！陳椒華親赴北檢　告發鏡電視7大股東涉偽文、洗錢

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陳椒華告發的犯罪事實，主要是自始就是人頭股東的祝文宇、蘇永平，還有陳泰銘、陳致遠、葉國一、陳進財這4人，在2022年10月前後，就已經賣掉鏡電視的持股，但他們卻多次向NCC提出不實的切結書、不實的回函等方式，向NCC表明他們仍然是鏡電視股東，涉嫌觸犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪嫌。
此外，陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財等4人，透過裴偉的帳戶買賣股權，也已涉嫌觸犯《稅捐稽徵法》和《洗錢防制法》等罪嫌。
另外，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等7人的犯罪事實跟證據，包含：錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議記錄等資料均已整理在內，會一起呈送給檢察官。
陳椒華強調，NCC從頭到尾不敢查金流，就是心虛，就是瀆職，NCC不查就請檢調好好查清楚；此外，台鋼集團是不是有大筆金流進入裴偉帳戶，再流入賣股的股東，也請檢調徹查。
陳椒華也明白指出，之前已經有立法委員來告，但提告的立委們認為，北檢故意擺爛，不敢查鏡電視案，今天她提交這些事證，希望北檢的檢察官能夠實現公平正義，能夠不屈從於上意及執政黨的壓力，能夠依法追究裴偉、陳泰銘、祝文宇等7人的刑事責任，懲處不法。