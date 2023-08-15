聲援高虹安侯辦全傻眼？朱立倫批見縫插針：難道有人想敵人越多嗎
新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費，遭起訴，國民黨主席朱立倫昨日聲援高，令國民黨總統參選人侯友宜辦公室傻眼，被質疑是帶頭胳膊向外彎。朱立倫今（15）日表示，希望司法勿枉勿縱是最基本的態度，難道要對同為在野的朋友落井下石嗎？朋友越多越好，敵人越少越好，難道有人會想要敵人越多嗎？
記者余祥／台北報導
媒體報導，侯辦對於朱立倫挺高虹安言論十分傻眼，朱立倫說，這是存心製造對立、見縫插針，沒有這回事，這兩週來每天都在各地幫侯友宜跟立委全力助選，在前線力拼，不要相信見縫插針。
朱立倫說，希望民進黨不要因為政黨之別，就有不同司法對待，應尊重司法、勿枉勿縱，還給當事人清白，這是基本態度，難道要對同為在野朋友落井下石嗎？
至於被質疑帶頭胳臂往外彎，朱立倫說，與高虹安同樣是在野陣營，高虹安也多次展現善意，每次侯友宜參加重要活動、台中市長盧秀燕召集的活動，甚至是他到新竹，高虹安都親自參加，「朋友越多越好、敵人越少越好。」媒體追問，侯陣營希望打柯，但中央主張藍白合，造成意見分歧，朱立倫說，這又是製造對立，他們一定挺侯力拼到底，共同態度都是朋友越多越好，難道有人會想敵人越多嗎？