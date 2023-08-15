未來不更改國名、維持台海現狀！賴清德：中國製造台海緊張

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賴清德被問到，若能改變世界對台灣的其中一項認知，希望改變什麼？賴回應，希望國際社會能夠了解，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣是一個民主國家，與國際陣營追求共同的價值，台灣很樂意為國際社會作出貢獻。
至於台灣人民是否要正式的獨立？以及個人是否要正式的獨立？賴清德重申，所謂的務實就是根據事實，這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣布獨立。
《彭博》續問，為提升正式的認同，是否會考慮正式更改中華民國的國名？賴稱，現在的名字、憲法上的名字就是中華民國，為了要團結台灣，總統蔡英文用中華民國（台灣）來稱呼我們的國家，未來他也會持續這樣來推動，沒有另外更改國家名字的情況。
賴清德強調，他的責任就是維持台海現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，「所以沒有所謂的獨立路徑，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家」。
面對中國不斷挑戰現狀，其紅線在哪？賴清德說，台海現狀的情勢緊張問題不在台灣，而是在於中國的崛起，中國除了想要併吞台灣，也希望能夠改變國際社會以規則為基礎的秩序，在這種狀況下，台灣的安全問題是全世界的問題，台海和平符合全國際利益，「台海問題是國際性，也必然是國際性的紅線，也是台灣的紅線，也會是我的紅線」。
另外，台海危急時，對美國協助台灣有多大信心？賴清德以「台灣好朋友」稱呼美國，指台灣安全問題，是全世界的問題，維持台海或印太和平穩定，符合世界各國的利益，相信包括美國在內，或是其他民主國家，若真的哪一天，發生這種情事時，會知道如何反應。