上半年EPS大立光52.33元奪冠 這些公司虧損、每股盈餘負數
2023年上市公司第2季財報昨（14）日皆出爐，在所有上市公司上半年EPS排行中，以大立光EPS 52.33元奪冠，緯穎33.82元居次，超過20元的還有旭隼、嘉澤、聯發科，分別是23.71元、22.53元與20.71元，至於台積電為14.99元。不過，也有上半年EPS負數的上市公司，如生技股泰福-KY、GIS-KY等。
記者許家禎／台北報導
每股盈餘（Earnings per share，EPS）指的是企業能為每一股股票賺進多少錢，因此每股盈餘是用來衡量企業獲利能力的指標，每股盈餘越高即代表公司為股東賺錢的能力越強。
目前大立光上半年EPS為52.33元為上市公司中居冠，AI指標股緯穎33.82元居次，再來分別是旭隼、嘉澤與聯發科，上半年EPS分別是23.71元、22.53元與20.71元，EPS都超過20元。另外，聯詠上半年EPS為19.10元、亞德客-KY之EPS為16.6元、台積電EPS為14.99元、創意EPS為13.23元、晶碩EPS 10.0元都超過10元。
至於上櫃公司中，環球晶上半年EPS為22.49元，成績讓人驚豔。寶雅EPS為10.95元、神準EPS為10.23元，表現也不錯。不過，也有上半年EPS負數的上市公司，如生技股泰福-KY是-8.99元、觸控模組廠GIS-KY為-3.07元、LED廠富采為-2.87元。另台船與軟板廠商嘉聯益也都是負數。