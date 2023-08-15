環保普渡祭祀3R 桃市環保局推多元代金及紙錢集中燒
中元節是每年重要傳統節慶之一，各行各業皆會舉辦普渡祭祀活動，然而慶典中所焚燒之紙錢除了會產生煙霧影響交通外，其中的化學物質更會對民眾健康產生不利影響，未燃燒完全的紙錢飄散也可能導致火災發生，桃園環保局因此推動「祭祀3R」：尊敬（Respect）、替代（Replace）、少量（Reduce），提倡以拱手祭拜、心誠則靈、多元代金、少金少炮等環保祭祀作為。
記者李春台／桃園報導
環保局表示，民眾、社區或公司行號若有大量焚燒紙錢的需求，建議可聯繫各區清潔隊預約收運（https://reurl.cc/y74OV8）。桃園市推動多元代金及紙錢集中燒，寺廟也配合推動各項環保祭祀政策，近年來各大廟宇如歷史悠久的中壢仁海宮推行以花卉代替金紙、大型活動以踩街代替燒金，偶像劇拍攝地大溪普濟堂則設置「以米代金示範機」代替金紙，桃園大廟景福宮以文創商品取代金紙、LED燈取代傳統蠟燭使用，藉由結合異國文化、宗教及環保，保留傳統文化又可讓民眾有新的體驗，也成為宗教文化活動的新典範。
環保局表示，近年藉由桃園市環保祭祀、淨零排放政策推動，民眾也紛紛響應降低空氣污染的祭祀方式，111年較110年紙錢燃燒減少14%，多元代金增加13.6倍，成效卓著。環保局也呼籲，中元普渡期間民眾若有發現污染情形，請即刻撥打1999市民專線或0800-066-666公害陳情專線通報，環保局將派員前往稽查。