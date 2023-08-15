南霸天北上！台北漢來10/7開幕 試住優惠6888元起再送3千餐券
有南霸天飯店稱號的高雄漢來飯店北上，於南港經貿園區插旗，10月7日「台北漢來大飯店」將開幕，並起原本的高雄漢來飯店官網悄悄釋出試住專案，6,888元起可入住精緻客房一晚，包含早餐，尤其還送上全台的漢來美食旗下餐廳皆可使用的餐飲抵用券3,000元，且無須受滿額限制，直接全額可抵餐飲消費。另外，台北還有國際頂級奢華飯店集團「四季酒店」（FOUR SEASONS）將進駐，在信義區推出台灣首家四季酒店，預計2025年亮相。
記者葉盛耀/綜合報導
「台北漢來大飯店」確認於今年10月7日開幕，總客房規劃出425間，標準客房達13坪，採半套房（semi-suite）形式，以輕奢華簡約風搭配完善智能設備。不只硬體設備，未來將有「金鑰匙」、「英式管家」等，鎖定高端商務客來台商機。館內有大型國際宴會廳無梁柱空間可容納150桌與戶外空中花園，並設置進階版的海港自助餐廳，與東方樓、火鍋等餐廳。
台北漢來試住方案售價6888元起，甚至連周六也可入住無須加價，即日起至2023年9月30日可預訂，住宿日期為2023年10月7日~2023年12月30日。並包含早餐，尤其還另贈送漢來美食餐飲抵用券，且券張無須受滿額限制，3000元直接全額可抵用餐飲消費，搶先入住台北漢來飯店還可至餐廳吃飽飽。
另外，國際頂級奢華飯店集團「四季酒店」（FOUR SEASONS）也即將在台北信義區推出台灣首家四季酒店，號稱打造「城市中的天際烏托邦」，由榮獲普立茲獎得主的建築師操刀設計，正在興建中的四季酒店，占地1,552坪，目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計打造成天際空間。預計2025年將可亮相。