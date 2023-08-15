虎航今掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明晚截止　9時開搶機票

高虹安涉貪起訴藍白挺　民進黨諷：柯侯四處與牛鬼蛇神厚友誼

▲民進黨上午在黨中央舉行「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會。（圖／民進黨提供）
▲民進黨上午在黨中央舉行「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安涉貪被起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫出面力挺，對此，民進黨發言人張志豪、台北市議員簡舒培及台北市立委參選人吳沛憶、新北市立委參選人李坤城今（15）日痛批柯文哲、侯友宜只是嘴巴反黑金，毫不避諱的跟黑金貪腐站在一起，藍白兩黨全力護航貪腐，也到處跟地方的牛鬼蛇神為伍，「柯侯與黑金貪腐零距離，實在諷刺」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨上午在黨中央舉行「柯侯與黑金貪腐零距離」記者會。張志豪批評，訴求「新政治」的柯文哲和標榜警察正義的侯友宜，為了個人選舉及政黨私利，四處和黑金貪腐厚友誼，更離譜的是柯文哲縱容愛將高虹安涉貪，更力挺相信高虹安沒有貪污的企圖。

張志豪指出，侯友宜面對愛將前石碇區長李浩榕長期索賄，連災害搶救工程的錢都貪，根本是前南投縣長李朝欽翻版，始終迴避閃躲不面對，顯見柯侯兩人一個樣，面對愛將涉貪就閃避，嘴巴喊反黑金貪腐很大聲，但自己人涉案就只會轉移焦點。 

李坤城提到，標榜警察正義的侯友宜，主政期間的新北市府，說要反黑金復辟，結果都是黑金掛鉤，包括工務局被抓涉貪圖利建商40億元、殯葬處多人長年每月收受業者紅包等；面對國民黨的黑金貪腐，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉及李全教等人及傅崐萁、蕭景田等中常委，未見侯友宜有任何表態，甚至競選行程，6月跟苗栗縣長鍾東錦吃飯、會見新竹市議長許修睿，也和顏清標合體，日前還跟李全教在募款餐會同台，在主桌旁擁抱，對照在政大座談會向大學生宣稱「不為選票，黑金就是殺到沒」，侯友宜根本就是雙面人。 

吳沛憶表示，柯文哲過去非常愛打清廉牌，他說「在當台北市長，貪污很明顯不見了啦！」、「貪污來自縱容長官不可能不知情」，請問柯文哲要怎麼看待自己？據柯文哲過去在臉書上的計算，他聲稱郝龍斌任內，北市公務員貪污有102人，但據北市府的統計，在柯文哲任內卻是108人，過去舉出這個數字，柯文哲就說民進黨故意抹黑，但這兩個數字很清楚，哪來的抹黑。 

簡舒培表示，高虹安因詐領助理費案被起訴，柯文哲卻召開記者會情義相挺，這就是柯氏作風「雙重標準」，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪污抄襲，永遠只會罵別人，從不反省自己。

簡舒培指出，民眾黨在2022年議員提名名單與各種黨內職務，犯下酒駕、恐嚇、性騷擾的問題人物大有人在，更別提柯文哲幫苗栗縣長鍾東錦洗白，還有前副市長黃珊珊為台北市勞動局長陳信瑜護航等行為，都是典型的「只為立場，不問是非」，只要是自己人遇到犯錯，就輕輕放下視而不見。

簡舒培痛批，柯文哲自認為超越藍綠，卻選擇了一群更爭議的團隊，不只市長任內還有民眾黨內部，現在遇到新竹市長高虹安涉貪遭起訴力挺到底，甚至還批評政治介入司法，司法迫害，根本就是雙重標準。

未來不更改國名、維持台海現狀！賴清德：中國製造台海緊張

與習近平共用哪道料理能替兩岸帶來和平？賴清德這樣說

登《彭博》封面人物　賴清德：和平是目的地、民主是指南針

賴清德出訪巴拉圭　蔡英文盼完成兩目標「一起站在民主自由陣線」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀