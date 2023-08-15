高虹安涉貪起訴藍白挺　民進黨諷：柯侯四處與牛鬼蛇神厚友誼

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張志豪指出，侯友宜面對愛將前石碇區長李浩榕長期索賄，連災害搶救工程的錢都貪，根本是前南投縣長李朝欽翻版，始終迴避閃躲不面對，顯見柯侯兩人一個樣，面對愛將涉貪就閃避，嘴巴喊反黑金貪腐很大聲，但自己人涉案就只會轉移焦點。
李坤城提到，標榜警察正義的侯友宜，主政期間的新北市府，說要反黑金復辟，結果都是黑金掛鉤，包括工務局被抓涉貪圖利建商40億元、殯葬處多人長年每月收受業者紅包等；面對國民黨的黑金貪腐，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉及李全教等人及傅崐萁、蕭景田等中常委，未見侯友宜有任何表態，甚至競選行程，6月跟苗栗縣長鍾東錦吃飯、會見新竹市議長許修睿，也和顏清標合體，日前還跟李全教在募款餐會同台，在主桌旁擁抱，對照在政大座談會向大學生宣稱「不為選票，黑金就是殺到沒」，侯友宜根本就是雙面人。
吳沛憶表示，柯文哲過去非常愛打清廉牌，他說「在當台北市長，貪污很明顯不見了啦！」、「貪污來自縱容長官不可能不知情」，請問柯文哲要怎麼看待自己？據柯文哲過去在臉書上的計算，他聲稱郝龍斌任內，北市公務員貪污有102人，但據北市府的統計，在柯文哲任內卻是108人，過去舉出這個數字，柯文哲就說民進黨故意抹黑，但這兩個數字很清楚，哪來的抹黑。
簡舒培表示，高虹安因詐領助理費案被起訴，柯文哲卻召開記者會情義相挺，這就是柯氏作風「雙重標準」，批評別人正義凜然，卻縱容自家人貪污抄襲，永遠只會罵別人，從不反省自己。
簡舒培指出，民眾黨在2022年議員提名名單與各種黨內職務，犯下酒駕、恐嚇、性騷擾的問題人物大有人在，更別提柯文哲幫苗栗縣長鍾東錦洗白，還有前副市長黃珊珊為台北市勞動局長陳信瑜護航等行為，都是典型的「只為立場，不問是非」，只要是自己人遇到犯錯，就輕輕放下視而不見。
簡舒培痛批，柯文哲自認為超越藍綠，卻選擇了一群更爭議的團隊，不只市長任內還有民眾黨內部，現在遇到新竹市長高虹安涉貪遭起訴力挺到底，甚至還批評政治介入司法，司法迫害，根本就是雙重標準。