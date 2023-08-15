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「新青安貸款」7大重點懶人包！1圖看懂申請條件、利率、何時截止

▲財政部宣佈「青安貸款」精進方案，並於2023年8月1日正式上路，有關「新青安貸款」相關政策，有7大升級重點懶人包必知。（圖／資料照片）
▲財政部宣佈「青安貸款」精進方案，並於2023年8月1日正式上路，有關「新青安貸款」相關政策，有7大升級重點懶人包必知。（圖／資料照片）

記者張志浩/綜合報導

為擴大協助無自有住宅家庭購屋，財政部宣佈「青安貸款」精進方案，並於2023年8月1日正式上路，「新青安貸款」主要從提高額度、利息補貼、延長年限與延長寬限共4大面向著手，希望讓需要購屋的年輕族群，可以無壓力安心買房，21世紀不動產整理7大升級重點懶人包給民眾參考。

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🟡申請資格
📍 本人成年（年滿18歲）
📍 本人、配偶、未成年子女名下均無自有住宅
📍 須完全未使用過相關專案之新貸戶，轉貸戶、青安房貸舊貸戶不適用

🟡房屋貸款額度：「新青安貸款」的最高貸款額度，從現行規定的最高800萬元提高到1000萬元，最高可核貸8成。

🟡房屋貸款年限：「新青安貸款」的貸款年限，從現行規定的30年延長至40年。

🟡款寬限期：「新青安貸款」的寬限期，從現行規定的3年延長至5年。

🟡房屋利息補貼優惠：政府利息補貼加碼部份，從原本的沒有補貼，到3年期間內補貼1碼（112年8月1日~115年7月31日），利率最低下修至0.812%。

🟡公股銀行減半碼優惠：「新青安貸款」的公股銀行減半碼優惠，從原本到113年底截止，延長至115年7月31日。

🟡實施期限：「新青安貸款」的實施期限，從原本到113年底截止，延長至115年7月31日。

▲「新青安貸款」主要從提高額度、利息補貼、延長年限與延長寬限共4大面向著手。（圖／21世紀不動產提供）
▲「新青安貸款」主要從提高額度、利息補貼、延長年限與延長寬限共4大面向著手。（圖／21世紀不動產提供）
21世紀不動產強調，針對「房屋利息補貼優惠」與「公股銀行減半碼優惠」要特別補充，現行舊制「青安貸款」由公股銀行吸收減收半碼（0.125%），不過「新青安貸款」除了公股銀行減半碼，政府再加碼補貼1碼（0.25%），優惠補貼總共1.5碼（0.375%），補貼後房貸一段式利率從2.025%降到1.775%，等於1年可省下1.5萬的利息。此外，「新青安貸款」分成一段式機動利率、二段式機動利率與混合式固定利率3種，一旦選定就不能變更。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，總體來說，「新青安貸款」推出眾多務實利多，無疑能減輕年輕族群購屋負擔。不過最後要特別提醒，「新青安貸款」利息補貼有3年期間限制，對首購族來說最有感的，無疑為能拉長還款期限，但也要留意寬限期過後必須償還本金，因此建議在申辦前先試算還款金額，以衡量自己未來能否負擔。

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