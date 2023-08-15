鏡電視前董座稱「股東的確賣出股權」　質疑檢調淪政黨權貴禁衛軍

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陳建平說，一年多過去了，整起案件宛如憑空蒸發、毫無具體偵查進度；許多法界友人告訴他，高層已下令這個案件選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，也不想得罪掌控龐大媒體勢力的裴偉，所以刻意擱置至今。
NCC於6月28日通過「鏡電視新聞台申請負責人變更案」後，陳建平當天就發表聲明，直指「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的弊案，牽涉到執政黨黑手的不當干預，因而掌權者及其附庸一路護航。」
陳建平說，鏡電視負責人變更許可爭議，本可透過行政程序處理，但也正因NCC自甘墮落為聽命辦事的政黨附庸，被迫必須進一步上綱至刑事告發程序；而他之前已表明， 的確有鏡電視大股東賣出鏡電視股權之事實，如果檢察官傳喚他出庭作證，他定將遵守法律、誠實證言。
「原本，我不願相信，也不敢相信」陳建平直稱，台灣司法檢調何時沈淪至此，竟然屈從於高層與綠媒的壓力，縱容為非作歹者逍遙法外。
陳建平說，他看到近來發生的種種事情，再加上竟然有比他更晚告發、也比鏡電視背信案更為複雜的刑事案件，竟然都已紛紛起訴，而他所告發的鏡電視一案，卻依舊石沉大海，質疑難道如同立委之前公開控訴的，黨、媒、檢已然緊密結合為三位一體，不僅是觀高層上意辦事，也不敢得罪由裴偉所掌控的鏡媒體帝國？